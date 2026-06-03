Las mujeres trabajan más en actividades no remuneradas

Según datos de la encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del DANE, las mujeres invierten más tiempo en trabajos no remunerados como lavar, planchar, limpiar, cuidar a los hijos, entre otros, frente a este tema Jacinto Pineda, economista, dialogó sobre las cifras y situación del desempleo en Tunja y cómo afecta a las mujeres.

“En el trimestre de febrero a abril, llegó al 11.5%, es decir, mientras en el país disminuye, en la ciudad de Tunja aumenta, siendo la quinta ciudad con mayor desempleo del país. El país presentó una baja del 9,6% en el 2025 al 8,9% en el 2026.

Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad en este año ha sido la caída del sector comercial, ya que perdió 1.768 empleos, mientras el problema con la otra actividad es la construcción que perdió 1.346empleos y como ya es sabido fue la dinámica de la administración pública, los servicios de salud, educación, los que tienen una situación mejor del desempleo, pues crearon 5.214 nuevos empleos. En este sector hay 10.316 desempleados, una situación muy compleja que vive la ciudad, mientras la administración pública sigue en el ascenso", indicó Pineda.

“En Boyacá la participación diaria en actividades de trabajo no remunerado y sus actividades conexas a las mujeres es del 91%, en los hombres es del 62%. Una mujer en Boyacá le dedica seis horas y cuarenta y nueve minutos diarias a actividades no remuneradas, fundamentalmente en el hogar, mientras los hombres solo lo hacen en dos horas veintinueve minutos.

Esto es un fenómeno que conlleva a una carga desproporcionada hacia las mujeres de lo que es el cuidado en las actividades propias del hogar. En Colombia 7 de cada 10 hombres tienen un trabajo pago, mientras que solo 4 de cada 10 mujeres lo logran. En actividades de la casa, la diferencia es más notoria: 8 de cada 10 mujeres preparan alimentos frente a solo 2 de cada 10 hombres, y 7 de cada 10 mujeres limpian la casa frente a 3 de cada 10 varones.

“Esta situación recae directamente sobre la mujer haciendo que en muchas ocasiones salgan del mercado laboral. Una dimensión que tenemos que superarar mucho en este país frente a las inequidades entre el hombre y la mujer”, señaló el profesional.