Presidente Petro presentará el 20 de julio de 2026 proyecto y firmas para convocar la Constituyente

El mandatario anunció durante su intervención en la Plaza de Bolívar que el 20 de julio del 2026 presentará ante el Congreso de la República, las firmas y el proyecto de Ley para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. “Serán los ciudadanos quienes decidan que incluya este proyecto” añadió.

Además, destacó que no busca reformar toda la Constitución del 91

Noticia en desarrollo...