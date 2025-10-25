Presidente Petro presentará el 20 de julio de 2026 proyecto y firmas para convocar la Constituyente
El jefe de Estado, Gustavo Petro, confirmó que recogerán las firmas para cambiar la Constitución de 1991:
El mandatario anunció durante su intervención en la Plaza de Bolívar que el 20 de julio del 2026 presentará ante el Congreso de la República, las firmas y el proyecto de Ley para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. “Serán los ciudadanos quienes decidan que incluya este proyecto” añadió.
Además, destacó que no busca reformar toda la Constitución del 91
Noticia en desarrollo...