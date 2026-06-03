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03 jun 2026 Actualizado 00:33

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Bogotá

Más de cinco mil vacantes con postulación virtual en Bogotá: Conozca cómo aplicar y la fecha límite

La convocatoria está dirigida para personas con distintos niveles de formación y experiencia, además de vacantes que tienen prioridad para jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años y población con discapacidad.

Más de cinco mil vacantes con postulación virtual en Bogotá | Alcaldía de Bogotá

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La Alcaldía de Bogotá, por medio la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’, tiene a disposición 5.906 vacantes laborales en la capital del país.

Entre las ofertas de empleo hay 419 cargos que oscilan entre uno y dos salarios mínimos mensuales, mientras que 146 ofrecen ingresos de dos a cuatro salarios. Asimismo, hay unas vacantes especializadas en áreas de ingeniería, mantenimiento industrial y tecnología, que dan remuneraciones entre cuatro y seis salarios mínimos mensuales.

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De igual manera, 237 vacantes están dirigidas a perfiles universitarios, 214 a técnicos profesionales, 149 a bachilleres y 80 a tecnólogos. Además, en la convocatoria se incluyen oportunidades para personas sin formación formal, con 107 vacantes que no necesitan nivel educativo específico.

Además, la convocatoria es inclusiva y ofrece oportunidad para personas con distintos niveles de formación y experiencia; también hay vacantes que tienen prioridad para jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años y población con discapacidad.

¿Cuáles son los cargos?

Estás son las ofertas con un mayor número de vacantes disponibles:

  • Asistente administrativo con manejo SIGO y Excel.
  • Técnico en gasodomésticos con moto.
  • Técnico de refrigeración con moto.
  • Técnico reparador con moto.
  • Desarrollador(a) de software backend.
  • Ingeniero electromecánico.
  • Controlador de operación ferroviaria.
  • Ayudante de obra.
  • Operador de contact center.
  • Médico general.

Asimismo, la convocatoria tiene 294 vacantes que no solicitan experiencia previa, mientras que 274 solo piden seis meses de experiencia, lo que facilita el acceso al formal a jóvenes y personas que buscar ingresar al mercado laboral.

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¿Cómo postularse a las vacantes?

De igual manera, la persona que requiera orientación presencial pueden dirigirse al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En este lugar, recibirá acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo.

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Por último, si el perfil de candidato (a) cumple con los requerimientos de las vacantes disponibles, la hoja de vida se enviará directamente a las empresas.

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Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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