Más de cinco mil vacantes con postulación virtual en Bogotá: Conozca cómo aplicar y la fecha límite

Más de cinco mil vacantes con postulación virtual en Bogotá | Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, por medio la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’, tiene a disposición 5.906 vacantes laborales en la capital del país.

Entre las ofertas de empleo hay 419 cargos que oscilan entre uno y dos salarios mínimos mensuales, mientras que 146 ofrecen ingresos de dos a cuatro salarios. Asimismo, hay unas vacantes especializadas en áreas de ingeniería, mantenimiento industrial y tecnología, que dan remuneraciones entre cuatro y seis salarios mínimos mensuales.

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De igual manera, 237 vacantes están dirigidas a perfiles universitarios, 214 a técnicos profesionales, 149 a bachilleres y 80 a tecnólogos. Además, en la convocatoria se incluyen oportunidades para personas sin formación formal, con 107 vacantes que no necesitan nivel educativo específico.

Además, la convocatoria es inclusiva y ofrece oportunidad para personas con distintos niveles de formación y experiencia; también hay vacantes que tienen prioridad para jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años y población con discapacidad.

¿Cuáles son los cargos?

Estás son las ofertas con un mayor número de vacantes disponibles:

Asistente administrativo con manejo SIGO y Excel.

Técnico en gasodomésticos con moto.

Técnico de refrigeración con moto.

Técnico reparador con moto.

Desarrollador(a) de software backend.

Ingeniero electromecánico.

Controlador de operación ferroviaria.

Ayudante de obra.

Operador de contact center.

Médico general.

Asimismo, la convocatoria tiene 294 vacantes que no solicitan experiencia previa, mientras que 274 solo piden seis meses de experiencia, lo que facilita el acceso al formal a jóvenes y personas que buscar ingresar al mercado laboral.

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¿Cómo postularse a las vacantes?

Registrase en la página web www.serviciodeempleo.gov.co.

Completar la hoja de vida.

Aplicar a las vacantes de su interés.

De igual manera, la persona que requiera orientación presencial pueden dirigirse al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En este lugar, recibirá acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo.

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Por último, si el perfil de candidato (a) cumple con los requerimientos de las vacantes disponibles, la hoja de vida se enviará directamente a las empresas.

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