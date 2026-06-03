Boyacá destina $3.000 millones para subsidiar transporte de universitarios

5.000 estudiantes de educación superior en Boyacá se beneficiarán con la tarifa diferencial en el transporte público / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

En una decisión que busca reducir las barreras económicas para el acceso y la permanencia en la educación superior, la Gobernación de Boyacá anunció la destinación de 3.000 millones de pesos para subsidiar el transporte intermunicipal de estudiantes universitarios del departamento.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, acompañado por el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Enrique Vera, líderes estudiantiles y representantes de otras instituciones de educación superior, quienes destacaron la medida como una de las reivindicaciones históricas más importantes del movimiento estudiantil boyacense.

La iniciativa beneficiará a partir del segundo semestre de 2026 a cerca de 5.000 estudiantes de universidades públicas del departamento, quienes podrán acceder a apoyos de hasta 600.000 pesos anuales para cubrir parte de sus gastos de transporte.

El acuerdo es resultado de varias mesas de diálogo entre estudiantes, universidades y el Gobierno departamental, espacios en los que se consolidó una propuesta orientada a garantizar que las dificultades económicas y las largas distancias entre los municipios y los centros universitarios no se conviertan en un obstáculo para continuar los estudios superiores.

Un fondo creado en 2018 hace posible el apoyo

La financiación de este programa será posible gracias al Fondo para el Fomento de la Educación Superior Pública, una herramienta creada mediante ordenanza en 2018 durante la primera administración de Carlos Amaya, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes del departamento.

Según explicó el mandatario, los recursos aprobados por la Asamblea de Boyacá años atrás encuentran ahora una aplicación concreta para atender una de las principales necesidades planteadas por los estudiantes.

“Hemos llegado a un acuerdo que hoy refrendamos con nuestra firma y que garantizará que 3.000 millones de pesos autorizados mediante una ordenanza permitan beneficiar a estudiantes que necesitan un subsidio de transporte”, afirmó Amaya.

El gobernador señaló además que las mesas de trabajo continuarán funcionando para perfeccionar el programa, gestionar nuevos recursos y ampliar gradualmente su cobertura.

“La mesa seguirá sesionando para buscar más recursos y aumentar la cobertura, con el propósito de que el próximo año también puedan beneficiarse estudiantes de universidades privadas”, agregó.

Más alternativas de movilidad para los estudiantes

Como complemento a la estrategia, el Grupo Empresarial Libertadores anunció la puesta en marcha de una ruta circular en el corredor industrial de Boyacá, que operará con un vehículo amigable con el medio ambiente y ofrecerá tarifas diferenciales para estudiantes.

La administración departamental invitó a otras empresas transportadoras a vincularse a esta iniciativa con el fin de fortalecer las alternativas de movilidad para la población universitaria.

Un avance para la permanencia estudiantil

La medida representa la convergencia entre una demanda impulsada durante años por los estudiantes y una política pública diseñada para fortalecer el acceso a la educación superior en Boyacá.

Para los jóvenes, el costo del transporte constituye uno de los principales factores de deserción universitaria, especialmente para quienes deben desplazarse diariamente desde municipios alejados hacia ciudades como Tunja, Duitama, Sogamoso o Chiquinquirá para asistir a clases.

“La manera en que va a funcionar este subsidio, que será un plan piloto entre la UPTC, la ESAP y el SENA, se realizará a través de una encuesta que emitirá cada institución con unos parámetros que están incluidos en el documento final para escoger a los beneficiarios. La Gobernación comprará los tiquetes a las empresas de transporte y se los remitirá a las universidades para que estas los entreguen a los estudiantes”, afirmó Julián Quintero, líder estudiantil.

Los $3.000 millones serán destinados por la Gobernación de Boyacá anualmente y serán destinados para la compra de los tiquetes y beneficiar a los estudiantes.

Por otro lado, los líderes estudiantiles buscarán que este proyecto de la tarifa diferencial para estudiantes de educación superior se convierta en ley nacional.

“La Mesa por la Tarifa Diferencial va a seguir trabajando y buscaremos en la Asamblea de Boyacá modifique el Proyecto de Ordenanza para que se incluyan también a las universidades privadas. Otra meta que tenemos es poder llevar este proyecto se realice en todo el país y próximamente vamos a presentar el proyecto en el Congreso de la República con una senadora amiga”, manifestó Lisith Flechas, lideresa estudiantil.