“El rostro de la calle”, estrategia para habitantes de calle en Tunja

El programa busca abordar integralmente el fenómeno social de la habitabilidad en calle mediante el diálogo, la prevención, la inclusión social y el restablecimiento de derechos.

Esto dijo Ligia Bernal sobre la consolidación de esta iniciativa “se ha venido trabajando en diferentes sectores en articulación y en acciones de prevención para darle la atención respectiva a esta población (de habitantes de calle). La idea es que a través de unas instancias se elabore un plan de acción que contribuya a la atención integral de esta población”.

“Hacemos una cordial invitación al sector gobierno, académico, al sector empresarial, empresa privada y comunidad en general, ya que esta población es una población discriminada, que no se visibiliza y la iniciativa está en poder presentar experiencias exitosas de esta población con personal de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Paipa para poder visibilizar lo que se viene realizando tanto del orden departamental como municipal. De igual manera poder presentar experiencias exitosas de cómo se está dando esa política pública en los diferentes municipios que sean ejemplo a seguir de esas personas que quieran salir de calle”, explicó Bernal.

El evento central para este espacio de diálogo se desarrollará en el Auditorio Sala de Muisca, Tunja el próximo 5 de junio cuyo objetivo es articular a entidades públicas, privadas y a la academia para tratar el fenómeno desde una perspectiva humana y sostenida.