Más de 180 hectáreas vinculadas a ‘La Gata’ y al narcotráfico hoy fortalecen a campesinos en Bolívar

Más de 180 hectáreas vinculadas a ‘La Gata’ y al narcotráfico hoy fortalecen proyectos campesinos en Bolívar

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizaron el cierre del plan de trabajo comunitario y firma de acuerdo con la Asociación de Campesinos Afro de Bolívar(Asocofrabol) y con la Asociación de Productores Agropecuarios Finca El Tanque(Asoprotan), organizaciones que hoy desarrollan proyectos agrícolas y pecuarios en tierras que antes estuvieron vinculadas a economías ilícitas.

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Este evento realizado en el marco del convenio “Cosechando Paz”, una estrategia orientada al fortalecimiento agro productivo, organizativo y comunitario de asociaciones campesinas beneficiarias de predios administrados por la SAE en varios departamentos del país.

“El propósito de la SAE no es únicamente entregartierras. Queremos garantizar que esos predios se conviertan en proyectos sostenibles para las comunidades campesinas, con capacidades organizativas, acompañamiento técnico y oportunidades reales de transformación social y económica mediante alianzas estratégicas”, afirmó el vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE, Andrés Salazar.

Uno de los encuentros se realizó en el predioPuerto Rico, ubicado en Turbana,Bolívar, afectado dentro del proceso de extinción de dominio de bienes del grupo familiar y empresarial de Enilce del Rosario López Romero, alias ‘La Gata’. Allí, Asocofrabol recibió acompañamiento técnico, sistemas de abastecimiento de agua, panelessolares, galpones y apoyo para proyectos avícolasy piscícolas en más de 50 hectáreas entregadas en comodato.

La segunda jornadase desarrolló en el predioLos Arenales, en Cartagena, vinculadoa Dolly

Victoria ÁlvarezRíos, alias ‘La Patrona’, señaladatestaferra de estructuras del narcotráfico

asociadas a los carteles de Cali y Medellín. En este terreno de 138,5 hectáreas, Asoprotan fortaleció cultivos comunitarios de arroz y policultivos mediante la entrega de semillas, herramientas, insumos agrícolas, sistemas de energía solar y equipos de almacenamiento.

Gracias al procesode acompañamiento, las familias campesinas lograron producir entre 80 y 100 toneladas de arroz y avanzar en esquemas de comercialización directa, generando nuevas oportunidades económicas para las comunidades beneficiarias.

Con este convenio, la SAE y la OIM avanzan en la transformación de bienes vinculados a economías ilegales en proyectos productivos al servicio de las comunidades rurales, promoviendo procesos de organización social, sostenibilidad y construcción de paz en los territorios.