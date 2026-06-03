Empresa tunjana, alcanza la máxima categoría de partner de Meta a nivel mundial

Visual Contact SAS, empresa de tecnología fundada en Tunja en 2017, obtuvo el pasado 29 de mayo de 2026 la certificación Meta Business Partner — Messaging Badge, el reconocimiento más alto que Meta otorga a sus socios tecnológicos en el mundo. La empresa es la única de origen boyacense y una de solo tres de origen colombiano en alcanzar este nivel a nivel global.

La certificación, que se otorga en la especialidad Messaging, acredita la capacidad de Visual Contact para gestionar conversaciones empresariales a escala a través de WhatsApp Business Platform, Messenger e Instagram Direct, con los más altos estándares técnicos y de calidad definidos por Meta.

Pedro Cano, cofundador de Visual Contact mencionó a Caracol Radio que “esta certificación es el reconocimiento más alto que Meta hace a sus socios tecnológicos en el mundo, ya que somos los duros en el manejo de whatsapp empresarial, lo que hace especial esta noticia es que somos la única empresa de origen boyacense en lograrlo. Procesamos más de 5 mil conversaciones diarias en whatsapp, atendemos a más de 60 empresas activas en la plataforma y tenemos un índice de calidad del 100%”, señaló.

Estos indicadores posicionan a Visual Contact muy por encima de los umbrales mínimos establecidos por Meta, evidenciando no solo escala operativa sino excelencia en la calidad del servicio prestado a sus clientes.