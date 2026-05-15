Petro convoca a coordinación social por Corte Suprema y reforma Agraria: “como poder constituyente”

Mucho rechazo ha generado por parte del Gobierno sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la reforma agraria.

Por lo cual, durante su visita a Boyacá y en medio de su intervención en el Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso “Pueblo U’wa y sus miembros VS Colombia, el presidente Gustavo Petro rechazó la sentencia de la Corte Suprema y aseguró que le da un “golpe rotundo” q la reforma Agraria.

Ante la justificación de la Corte Suprema sobre la propuesta de excluir a la Agencia Nacional de Tierras de su potestad en la administración del régimen de tierras de la nación, el presidente Gustavo Petro señaló que es la declaratoria del incumplimiento del acuerdo de paz.

Dijo que informará sobre los incumplimientos por parte de una revancha conservadora que se ha tomado los dos poderes públicos, para frenar el mandato del pueblo.

Llamado a movilización

Ante la sentencia de la Corte Suprema sobre la reforma agraria, el presidente Gustavo Petro convocó a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar la coordinación social y expresar su rechazo a la decisión a través de la constituyente.

“Espero las decisiones de la coordinación social frente a la terrible sentencia de amigos del poder terrateniente que hoy por hoy es un poder mafioso”, señaló.

L