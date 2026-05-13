Denunciados por actos de corrupción arman sindicato para impedir despido

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El médico Herman Bayona Abello, vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), administrado por Fiduprevisora S. A., denunció a varios funcionarios por presuntos actos de corrupción para apropiarse de fondos públicos.

Algunos de esos funcionarios –y otros relacionados– ahora están tratando de armar un sindicato llamado Sintrafiduciarios para evitar consecuencias laborales de sus acciones amparados en el fuero sindical.

Es decir, para evitar que los saquen del cargo, a pesar de la denuncia.

Por ejemplo, Camilo Andrés Barrera Sánchez, quien se ha desempeñado como asesor estratégico y gerente jurídico de Fiduprevisora, está denunciado porque fue quien emitió un concepto jurídico, en contravía de la jurisprudencia, que permitió pagar una prima irregular por 260 mil millones de pesos.

Como si fuera poco, también está denunciado por el pago irregular de las represas de la liquidación a Sumimedical por 123 mil millones de pesos. Ahora resultó sindicalista. Es fundador de Sintrafiduciarios.

Otro de los fundadores del nuevo sindicato es Carlos Gildardo Cortés Acuña, gerente de Planeación Estratégica, director de área y abogado de Fiduprevisora. Fue denunciado por la prima de mitad de año. También fue él quien pagó más de 85 mil millones de pesos en contravía de fallos judiciales.

Otro nuevo sindicalista es Christian Ramiro Fandiño Riveros, que está mencionado en los procesos de corrupción en la UNGRD.

Marco Aurelio Reina Fernández, otro fundador del sindicato, a quien Herman Bayona había sacado del FOMAG, pero inmediatamente después fue nombrado vicepresidente financiero en Fiduprevisora. Vicepresidente y ahora sindicalista.

Mario Yamit Silva Nieto, estaba encargado del pago de la nómina. Ahora es fundador del sindicato.

Como les contaba, el sindicato se llama Sitrafiduciarios, pero perfectamente podría llamarse Sinvergüenza.

Bonus track

El candidato Abelardo de la Espriella grabó ilegalmente al twittero y activista Beto Coral dentro de un proceso civil entablado por el expresidente Álvaro Uribe contra Coral.

Para llegar a un acuerdo en el expediente por difamación, Coral habló con De la Espriella sin saber que lo estaba grabando.

En el estado de Florida, en Estados Unidos, es un delito grabar conversaciones si no existe autorización de las dos partes.

A raíz de un enfrentamiento en Twitter, hace unos días, la cuenta “De la Espriella Presidente”, usada para atacar a quienes critican al candidato, publicó fragmentos de la grabación hecha sin autorización.

En la grabación es mencionado el exsenador Gustavo Bolívar.

Las últimas horas han resultado bastante malas para el candidato De la Espriella. Su descalificación misógina a una pregunta legítima de la periodista María Lucía Fernández y la pretensión vulgar y machista de poner a otra reportera a alabar el tamaño de sus genitales lo tienen como blanco de muchas críticas en las redes sociales. Veremos si esto tiene, o no, consecuencias electorales.

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