Petro ordena a Supersalud entregar en 15 días lista de implicados en corrupción del FOMAG

En medio de su discurso por el Día del Trabajo este primero de mayo, el presidente Gustavo Petro ordenó al superintendente de Salud, Daniel Quintero, que en un plazo de 15 días le entregue el listado completo de funcionarios implicados en presuntos hechos de corrupción en el FOMAG.

“Tiene 15 días, señor superintendente de Salud, para entregarle al pueblo de Colombia la relación exacta de los nombres de ladrones del sector privado y público”, dijo.

Esto, con el objetivo de interponer denuncias penales por el “robo de billones de pesos de los maestros y maestras”, en esa entidad del Estado encargada de administrar y gestionar la seguridad social de los docentes del sector público.

Durante su intervención, el jefe de Estado reconoció que existen irregularidades en el manejo de los recursos del magisterio.

“Que entre al FOMAG, invitado por el comité de este gobierno que hace parte del consejo directivo, pero que administra la Fiduprevisora, porque ahí se han robado billones de pesos del dinero de los maestros y maestras”, dijo.

También cuestionó el papel de la Fiduprevisora en la implementación de la reforma a la salud para el magisterio. “No se puede sino poner denuncia penal contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia, ni en la mayoría de los departamentos”.