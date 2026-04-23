“No veo posibilidad de espionaje, no hay fundamento”: Eduard Sarmiento sobre Angie Rodríguez

En medio de la polémica generada por las denuncias de Angie Rodríguez, quien acusó a miembros del gobierno de espionaje y extorsión, el congresista del Pacto Histórico, Eduard Sarmiento, se pronunció en 6AM W de Caracol Radio.

Sarmiento dudó de la existencia de espionaje en la administración del presidente Petro. “¿Qué significa hablar de espionaje? Porque el espionaje es para husmear decisiones o conversaciones secretas (...) uno no espía algo que es público; y se supone que todas las funciones que tienen nuestros funcionarios son públicas”, afirmó.

El congresista señaló que las acusaciones carecen de fundamento y pidió evaluar las palabras de Rodríguez con seriedad: “Yo no veo ninguna razón, no veo posibilidades de espionaje (...) se eleva a una acusación que realmente no tiene ningún tipo de fundamento”.

Finalmente, aseguró que Rodríguez podría estar siendo presionada para realizar estas acusaciones: “Yo he conversado muchas veces con Angie y la conocí como una persona muy leal al proyecto político, muy leal al Pacto Histórico y muy leal al presidente Gustavo Petro (...) creo que está viviendo algunas presiones personales, que no sé de dónde vienen, pero siento que está siendo presionada emocionalmente”.

¿Qué opina de la propuesta de aumentar el salario mínimo?

Sarmiento afirmó que “la principal preocupación del presidente Gustavo Petro es la salud de la economía colombiana y en especial las capas bajas de la sociedad, que se van a ver afectadas por el acceso a crédito y los aranceles”.

“La Junta Directiva del Banco de la República es quien debe preguntarse si es ético subir a tal nivel las tasas de interés y en tan corto tiempo”, concluyó.

Lea también: “No votaré por Abelardo en segunda, él y Cepeda tienen una fachada ideológica”: Juan Manuel Galán

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:46 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: