Red de Veedurías denuncia supuestas amenazas del ELN contra sindicalistas de la Fiduprevisora

Desde la Red de Veedurías de Colombia se ha denunciado la filtración de datos de trabajadores sindicalizados de la Fiduprevisora, que habrían derivado en amenazas directas presuntamente por parte del ELN.

La denuncia de Pablo Bustos, líder y fundador de la Red de Veedurías, señala a Rosa Dory Chaparro, presidenta encargada de la Fiduprevisora, de crear un ambiente hostil al interior de la entidad, que habría llevado a los trabajadores a constituir, por primera vez en 30 años, un sindicato “viendo el desespero por las nuevas decisiones en la compañía”.

Según varias denuncias, posterior a la constitución del sindicato, se habrían filtrado los datos de los trabajadores sindicalizados: nombres, teléfonos, direcciones y demás, “abiertamente violando la ley de habías data y violando el artículo 38 de la constitución que da libertad sindical”, según indica el texto difundido por la Red de Veedurías.

Dicha filtración habría derivado en mensajes intimidatorios a través de Whatsapp a trabajadores de la entidad por parte de un número desconocido que habla en nombre del ELN, declarando “objetivo militar” a los sindicalistas de la Fiduprevisora. La red calificó la situación como “triste y preocupante”.

Desde la Red de Veedurías informan que la situación se pondrá en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y organismos internacionales.