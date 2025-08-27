Cepeda denuncia a Álvaro Uribe, sus hijos y director del Centro Democrático, por injuria y calumnia

El senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda, anunció que interpuso una denuncia penal en contra del expresidente Álvaro Uribe, sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

Según dijo Cepeda durante una intervención que hizo en medio de la plenaria del Senado de este martes 26 de agosto, la denuncia fue presentada por la comisión de los presuntos delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenaza.

“Esa campaña de difamación ha estado acompañada además de una acción que tiene que ver con una operación para vincularme a mí a la guerrilla y el narcotráfico”.

Afirmó Cepeda que “el expresidente condenado, los señores hijos de él y el propio partido político, ha osado utilizar en mí contra las siguientes expresiones, menciono simplemente algunas: máximo jefe político de las FARC, perfecto camarada de las FARC, determinador político del narcotráfico heredero de las FARC”.

Cepeda denuncia que se está adelantando una operación con Estados Unidos para vincularlo al Narcotráfico.

En medio de este anuncio, Cepeda denunció además que en Estados Unidos “se está haciendo una operación con las agencias del FBI y de la DEA, para vincularnos al abogado Miguel Ángel del Río y a mí, asuntos del narcotráfico”.

Explicó de hecho el congresista que “es el mismo Cadena, que ustedes recordarán es el intermediario del condenado expresidente, quien también fue condenado por supuesto, por soborno a testigos, tiene unos audios en los cuales intenta sobornar nuevamente a un testigo para vincularnos al abogado del Río Yamí a asuntos del narcotráfico”.

Iván Cepeda propone al Centro Democrático realizar debate sobre la ‘Farcpolítica’

A propósito, el senador Iván Cepeda convocó a los demás congresistas del Centro Democrático a realizar el debate sobre la ‘Farcpolitica’, que dice lleva 11 años esperando para que se lleve a cabo.

“Prefieren tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, señoras y señoras, yo los emplazo a que hagamos ese debate cuanto antes. Les pido el favor, de una manera respetuosa, que le pongamos fecha, día y hora a ese debate, y dejen de utilizar redes sociales, cuentas falsas o cuentas verdaderas, de esconderse detrás de su jefe político y condenado y que vayamos al grano”.

¿Qué responde el Centro Democrático?

El partido Centro Democrático respondió al senador Iván Cepeda a través de su cuenta de X, allí, señalaron que ya que habla tanto de “verdad”, señor @IvanCepedaCast, ¿cuándo le contará al país por qué aparece en los correos de Raúl Reyes?, ¿o sobre su cercanía con Santrich e Iván Márquez y el papel que, según se ha señalado, habría jugado en su fuga hacia Venezuela? Para ello no se necesitan debates, solo respuestas ante la opinión pública señor Cepeda”.

Desde el partido le pidieron al senador y precandidato que “lo mínimo que se le puede exigir en esta etapa, como candidato presidencial de Petro, es seriedad y que empiece a responder con la verdad”.

