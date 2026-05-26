Familia de la asesinada Rosa Elvira Cely rechaza el aprovechamiento político de su nombre

Este domingo se cumplieron 14 años del execrable feminicidio de Rosa Elvira Cely. Ella fue violada, torturada y asesinada en el Parque Nacional de Bogotá.

Colombia se estremeció con este crimen por su crueldad, por la lentitud en atender a la víctima y porque quedó en evidencia que el asesino estaba en la calle por negligencia de las autoridades.

Adriana Cely, la hermana de Rosa Elvira, lideró un movimiento para hacer visible la violencia de género.

Juliana, la hija de Rosa Elvira, tenía doce años cuando mataron a su mamá. La semana pasada obtuvo su título universitario y trabajó muy duro para aprobar una ley que ampara a los niños huérfanos de feminicidios.

La memoria de Rosa Elvira Cely permanece viva entre los suyos y en una ley que lleva su nombre y que tipifica el feminicidio.

Hace unos días el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que originalmente representó a la familia en el juicio contra el asesino, sugirió que la Ley Rosa Elvira existía por él.

La familia de la víctima dice que eso no es cierto.

Habla Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira Cely

La abogada Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira Cely, conversó con El Reporte Coronell a propósito de la representación legal del hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella en este caso.

Según Cely, si bien ella agradece el rol de De la Espriella en el proceso penal, contó que él no llegó por casualidad al caso, sino “insistiendo en su equipo de trabajo para ser parte de este al tercer día en que salió la noticia en medios de comunicación”.

“En el caso de mi hermana, obviamente no teníamos abogados. Había más o menos nueve o diez abogados que estaban insistiendo en llevar el caso, pero en ese momento desafortunadamente estábamos apenas enterrando a mi hermana, con miles de cosas encima”, recordó

También aclaró que el equipo de De la Espriella comenzó a acompañar el caso en el momento en el que ella debía acudir a la Fiscalía para identificar ciertos elementos encontrados en la casa de Javier Velasco, el asesino.

No obstante, Cely aclaró que, si bien agradecen la asesoría legal en ese momento, Abelardo de la Espriella no tuvo nada que ver con el proyecto que logró tipificar el feminicidio como un delito autónomo y dio origen a la ley 1761 de 2015, también conocida como Ley Rosa Elvira Cely: “Él terminó el proceso penal con nosotros en diciembre del 2012, cuando condenan a Javier Velasco y empieza el proceso de demanda al Estado. Con el equipo de Abelardo de la Espriella no seguimos el proceso”.

Además, aseguró que, en el caso de su hermana, no se utilizó el agravante que existía en ese momento de la ley 1257 del 2008, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, con lo cual la condena contra Velasco pudo haber sido más alta: “Los 48 años de condena no corresponden únicamente al feminicidio, sino que fueron una sumatoria de procesos que el agresor tenía en curso en ese momento como la violación a sus hijos”.

“En ese momento yo empecé a unirme a colectivos de mujeres y empezamos a trabajar en un proyecto de ley que ya se venía gestando para tipificar el feminicidio como delito autónomo”, contó.

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