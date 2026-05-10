Abelardo de la Espriella cuestionó al Gobierno Petro, a Cepeda y lanzó pulla a Paloma Valencia

El candidato Abelardo de la Espriella conversó con Gustavo Gómez en Los Protagonistas, de Caracol Radio, acerca de sus propuestas para ganar las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, además de dar algunos conceptos sobre Iván Cepeda, Paloma Valencia, Gustavo Petro, Álvaro Uribe y más personalidades de la política nacional.

Lea aquí: De la Espriella asegura haber recibido información sobre posible atentado ligado a la DNI

Destacó la importancia de su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, por su experiencia en el sector público.

“Es lo mejor que la ha pasado a esta candidatura. No lo nombré por amiguismos o cálculo político. Es un economista connotado, fue el mejor ministro de Hacienda, gran ministro de Comercio Exterior, rector de cuatro universidades, un hombre de principios y valores, con conocimientos enciclopédicos, está más preparado que un yogurt”.

Vea aquí: DNI desmiente relación con atentado contra Abelardo: solicita presentar pruebas ante la Fiscalía

Expuso que sabe que para gobernar tiene que rodearse con personas “mejores” él, por lo que buscaría tener un gabinete compuesto por personas como Restrepo.

¿Por qué la izquierda quiere cambiar la Constitución?

Para De la Espriella es claro: “cuando la izquierda quiere cambiar la Constitución es porque se quiere atornillar en el poder, punto”.

De esta manera, mencionó que su modus operandi es llegar al poder democráticamente. Luego, cuando la población se da cuenta de que esa forma de gobernar es una “estafa”, “la única manera que tienen es sostenerse en el poder tomándoselo, a través de modificaciones constitucionales o por la vía armada”.

Le puede interesar: Construiremos 10 megacárceles; criminal que no se someta será dado de baja: De La Espriella

Iván Cepeda

Expresó que el también candidato Iván Cepeda es un hombre que siempre “ha vivido de la teta del Estado”, comunista y es “complicado”, incluso más que Gustavo Petro, según indicó.

“Es un hombre disciplinado, un hombre serio que no tiene los vicios y las locuras de Petro. Él es más radical, más doctrinario”, señaló.

También puede ver: “Necesitamos un buen superintendente de salud y ministro revisando el sistema”: De la Espriella

Paloma Valencia

Manifestó que la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, es “una mujer respetable, una patriota” y recordó que su único enemigo es Iván Cepeda.

Le podría interesar: Defensa de Paloma Valencia denunció ante Fiscalía presunto hackeo de su celular

“Yo quiero evitar cualquier escenario de confrontación con ella porque somos aliados naturales y aquí va a terminar conmigo”, sostuvo.

En caso de no pasar a segunda vuelta presidencial, De la Espriella afirmó que se uniría a Valencia en contra de Cepeda. No obstante, aseguró que esa no sería su primera opción porque “ella no mueve la aguja”, algo que sí le hacía María Fernanda Cabal.

En contexto: Las propuestas de Abelardo de la Espriella para los jóvenes: “Ya no serán ninis sino sisi”

“La política es emoción y Paloma no me la genera. Por supuesto, votaría por ella, es una mujer berraca porque meterse en esto (política) no es cosa fácil”.

María Fernanda Cabal

Reconoció que de la senadora le atrae políticamente que es una mujer de convicciones y firme.

“No se acomoda, es una mujer que defiende los principios fundamentales y se mantiene en ello sin ser políticamente correcta”.

Reviva aquí: “No tengo pruebas; las pedí a la Registraduría”: denunciante de firmas de Abelardo De la Espriella

Miguel Uribe

“Me parecía un pelado excepcional, berraquísimo, es más, yo voté por él cuando se lanzó a la Alcaldía, lo apoyé y me dolió mucho su asesinato. Por eso, cuando uno dice que está corriendo peligro y la izquierda dice que no pasa nada, se les olvida que aquí ya mataron a un candidato presidencial”.

Puede leer: De la Espriella habló de cómo será relación con Venezuela: “Con esos malandros no me voy a sentar”

De la Espriella contó que sabe que él está en la lista de los criminales, pero entiende el tema y reforzó su seguridad personal. Detalló que el narcoterrorismo y la delincuencia organizada es quien lo quiere matar, pero también señaló al presidente Petro de perfilarlo y atacarlo, “instigando” acciones violentas en su contra.

“Petro le puso la lápida” a Miguel Uribe, afirmó.

Críticas al Gobierno Petro

Cuestionó las promesas incumplidas que hizo el mandatario de los colombianos cuando era candidato. Incluso, aseguró que, si es electo presidente, gobernará para todos, también para los que voten por Cepeda.

“Todo lo que Petro prometió para Buenaventura, para el Cauca, para el Valle, para el Caribe. Todo quedó en promesas porque él no es ejecutor, es un echador de discursos y hablador profesional”, apuntó.

Álvaro Uribe y posibles molestias

Luego de algunos rifirrafes con el Centro Democrático y algunos comentarios del expresidente Álvaro Uribe en defensa de Paloma Valencia, De la Espriella aclaró que no tienen ningún problema con el exmandatario y exsenador.

“Yo creo que él en el fondo se siente orgulloso porque soy el hijo rebelde que se salió del corral. Defiendo sus mismos postulados y su legado. Soy más uribista que Paloma y su fórmula”, aseveró.

Reveló que habló con Uribe no hace mucho, aunque en el fragor de la contienda política se han distanciado.

“Solo he logrado esto y no he necesitado tutoría, eso, estoy seguro, lo hace sentir orgulloso”.

Religión

Ante los cuestionamientos que ha tenido por haber asegurado en el pasado que era ateo y ahora se le ha visto cercano a la religión, explicó qué pasó en su vida para dar ese vuelco hacia la fe.

“Yo soy católico, pero tengo visión ecuménica de la religión, respeto todo y me gusta. Es un solo Dios al final del día y ese encuentro con él me ha ayudado mucho (…). Cuando ella muere yo recibo el llamado de Dios y ha sido maravilloso. Pensé que era completamente feliz, pero se puede serlo más, por eso no tengo rabia con quienes me han atacado”, dijo.

Vea la entrevista completa con Abelardo de la Espriella en Los Protagonistas AQUÍ:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: