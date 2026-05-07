“Necesitamos un buen superintendente de salud y ministro revisando el sistema”: De la Espriella
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial habló en Dos Puntos sobre sus propuestas en cuanto a la salud y las EPS
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, estuvieron en el programa de Caracol Radio Dos Puntos, allí hablaron con Vanessa de la Torre sobre sus propuestas en el tema de salud, las EPS y entrega de medicamentos.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...