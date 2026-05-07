“Necesitamos un buen superintendente de salud y ministro revisando el sistema”: De la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, estuvieron en el programa de Caracol Radio Dos Puntos, allí hablaron con Vanessa de la Torre sobre sus propuestas en el tema de salud, las EPS y entrega de medicamentos.

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