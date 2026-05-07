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07 may 2026 Actualizado 20:32

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“Necesitamos un buen superintendente de salud y ministro revisando el sistema”: De la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial habló en Dos Puntos sobre sus propuestas en cuanto a la salud y las EPS

Abelardo de la Espriella en Dos Puntos

Abelardo de la Espriella en Dos Puntos

Abelardo de la Espriella en Dos Puntos

Marylin León

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, estuvieron en el programa de Caracol Radio Dos Puntos, allí hablaron con Vanessa de la Torre sobre sus propuestas en el tema de salud, las EPS y entrega de medicamentos.

Noticia en desarrollo

Vea la entrevista completa aquí:

Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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