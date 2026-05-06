“Abelardo de la Espriella tiene miedo a los debates”: Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas, Miguel Trujillo, Enrique Peñalosa, David Luna y un colaborador de la campaña de Paloma Valencia, en el sector de El Cable, en Manizales.

Manizales

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó desde Manizales que da temor que el candidato Abelardo de La Espriella se esconda para los debates, lo que quiere decir que no conoce ni le interesa los problemas de los colombianos.

“Queremos que se vea quiénes son los candidatos, parece que el de la Espriella tiene miedo, se esconde, no conoce los problemas de los caficultores, parece que no le interesa. En cambio, Paloma entiende que hay que aumentar la productividad, renovar y sembrar para que el cultivo de café genere más capacidad y mantener a los extensionistas, pero a Abelardo no le interesa eso, él no está acá, él ha estado en otros países”.

Candidata de botas vs. candidato de Ferragamo

Así calificó el economista que respalda la campaña de la caucana Paloma Valencia, argumenta que ella conoce a Colombia entendiendo las problemáticas de la sociedad, en cambio critica el estilo del abogado que quiere llegar a la Casa de Nariño, puesto que este ha estado más en el exterior que en el territorio nacional.

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“Hay una gran diferencia entre la candidata de las botas y el candidato de los Ferragamo, es evidente el conocimiento que tiene cada uno del país y su cultura. Hace días vi que rechazaba el aguardiente, habla mal de ajiaco o la changua, pero eso es lo nuestro”, señaló.

A Iván Cepeda lo apoyan los grupos armados

El exministro de Hacienda afirma que el candidato del Pacto Histórico es apoyado por los grupos armados organizados, “Usted no puede hacer política en Nariño, no lo dejan. La coordinadora del ejército bolivariano, que es una disidencia de la segunda Marquetalia o comuneros del sur, disidencia del ELN o las fuerzas de La Sierra (Nariño), frente de alias ‘Iván Mordisco’, no permiten hacer política. Usted hace política en Pasto e Ipiales, pero si va al municipio de Córdoba, no lo dejan, eso es constreñimiento por parte de los amigos de Iván Cepeda y Petro”, expresó.

Puntualiza que el candidato de la izquierda no es Cepeda, sino el actual presidente Gustavo Petro, explica que el político bogotano solo lee discursos preparados.

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“Petro lo obliga a apoyar la constituyente, que es la bandera del presidente, ya que este quiere volver al poder, cambiar las reglas electorales, porque le incomoda el Banco de la República. Iván Cepeda que era tibio con el tema, le advirtió que si quiere el apoyo, debe comprometerse con eso, pero el problema de Colombia no es la constitución, lo que se necesita es un nuevo gobierno”.

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