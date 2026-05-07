Las propuestas de Abelardo de la Espriella para los jóvenes: “Ya no serán ninis sino sisi”

Las propuestas de Abelardo de la Espriella a los jóvenes: “Ya no serán ninis sino sisi’”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, estuvieron en el programa de Caracol Radio Dos Puntos, allí hablaron con Vanessa de la Torre sobre sus propuestas para los jóvenes, a quienes ellos consideran una gran parte de su proyecto de trabajo.

Los jóvenes ya no serán ‘Ninis’ si no ‘Sisis’:

El candidato presidencial indicó que tienen una gran propuesta para los jóvenes que “ni estudian ni trabajan” para que puedan tener más oportunidades.

“El primer mensaje que es algo que en este momento necesita el país es una fórmula que le habla a los colombianos con esperanza. Hablando del futuro, no del pasado, no de la camorra, no de las discusiones de hoy, sino del propósito de nación. Y los jóvenes están esperando eso. Por eso nosotros hemos dicho, necesitamos dar oportunidades para que haya jóvenes con empleo, con programas como el incentivo al empleo que estamos proponiendo, para que, cubriendo los costos para fiscales, las empresas vinculen más jóvenes”, puntualizó el José Manuel Restrepo.

Por su parte, Abelardo de la Espriella indicó que harán una revolución educativa aprovechando la experiencia en el tema académico de José Manuel Restrepo.

Estas son las propuestas para los jóvenes:

Incentivo al empleo: esto aplicaría para los empresarios que vinculen jóvenes en su primer empleo, para aquellas personas que están saliendo de la universidad y para que, durante un tiempo, puedan tener su primera experiencia laboral.

esto aplicaría para los empresarios que vinculen jóvenes en su primer empleo, para aquellas personas que están saliendo de la universidad y para que, durante un tiempo, puedan tener su primera experiencia laboral. Jóvenes emprendedores: enfocado a los jóvenes que están buscando capital, apoyo y recursos para emprender.

enfocado a los jóvenes que están buscando capital, apoyo y recursos para emprender. Jóvenes que tengan oportunidades en el deporte, cultura y que sean atendidos en tema de salud mental.

Universidad a la casa: En este punto el candidato presidencial indicó que hay gran cantidad de jóvenes que no pueden asistir a los centros urbanos, por ello, en su gobierno, se llevará la Universidad a la casa de esos jóvenes por medio de una plataforma virtual, certificada y gratuita por el ministerio de Educación. Habrá oferta en habilidades de tecnología y producción de contenidos. Esto se hará en ciclo cortos. Aquí De la Espriella aseguró que: “Les vamos a dar su computador y su conectividad a los jóvenes”.

En este punto el candidato presidencial indicó que hay gran cantidad de jóvenes que no pueden asistir a los centros urbanos, por ello, en su gobierno, se llevará la Universidad a la casa de esos jóvenes por medio de una plataforma virtual, certificada y gratuita por el ministerio de Educación. Habrá oferta en habilidades de tecnología y producción de contenidos. Esto se hará en ciclo cortos. Aquí De la Espriella aseguró que: “Les vamos a dar su computador y su conectividad a los jóvenes”. Recuperar el ICETEX: recuperarán el programa de “Becas por mérito y por talento”

recuperarán el programa de “Becas por mérito y por talento” Recuperar el SENA: El candidato presidencial dijo que a esta entidad se la han robado

Informalidad laboral:

En materia de informalidad, José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial, dijo que: “Lo primero que hay que hacer es reducir los costos de la formalidad, es decir, reducir la carga tributaria a micro y pequeñas empresas, reducir cargas regulatorias y reducir costos energéticos”.

La flexibilidad laboral también es importante en este punto generar nuevas modalidades de vinculación: por horas, por proyectos o híbridas.

Vea la entrevista completa aquí: