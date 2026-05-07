Defensa de Paloma Valencia denunció ante Fiscalía presunto hackeo de su celular

La defensa de la candidata presidencial Paloma Valencia interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, por el presunto hackeo de sus comunicaciones.

El abogado Jaime Lombana confirmó a Caracol Radio, que radicó virtualmente la denuncia en la que detalló la violación ilícita de las comunicaciones de Valencia.

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