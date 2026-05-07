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07 may 2026 Actualizado 18:47

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Justicia

Defensa de Paloma Valencia denunció ante Fiscalía presunto hackeo de su celular

El abogado Jaime Lombana, apoderado de la candidata presidencial aseguró que es grave la presunta violación ilícita de sus comunicaciones.

Jaime Lombana. Foto: Colprensa.

Jaime Lombana. Foto: Colprensa.

Jaime Lombana. Foto: Colprensa.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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La defensa de la candidata presidencial Paloma Valencia interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, por el presunto hackeo de sus comunicaciones.

El abogado Jaime Lombana confirmó a Caracol Radio, que radicó virtualmente la denuncia en la que detalló la violación ilícita de las comunicaciones de Valencia.

Noticia en desarrollo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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