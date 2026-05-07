Defensa de Paloma Valencia denunció ante Fiscalía presunto hackeo de su celular
El abogado Jaime Lombana, apoderado de la candidata presidencial aseguró que es grave la presunta violación ilícita de sus comunicaciones.
La defensa de la candidata presidencial Paloma Valencia interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, por el presunto hackeo de sus comunicaciones.
El abogado Jaime Lombana confirmó a Caracol Radio, que radicó virtualmente la denuncia en la que detalló la violación ilícita de las comunicaciones de Valencia.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...