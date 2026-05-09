De la Espriella asegura haber recibido información sobre posible atentado ligado a la DNI

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella dio a conocer a través de sus redes sociales la posibilidad de un ataque en su contra en el desarrollo de sus actividades de campaña. Según el candidato, una fuente de inteligencia le habría alertado sobre un plan de atentado en su contra, su familia y su equipo de campaña mediante un francotirador.

“Denuncio ante Colombia y el mundo entero un hecho gravísimo. Anoche recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel de toda mi confianza una información sobre un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador y la información apunta a que estaría involucrado personal oficial y de la DNI en la preparación de ese atentado. Ese no es un rumor sino una información real”. Aseguró el candidato en un video publicado en sus redes.

Gobierno nacional respondió ante presuntas amenazas a de la Espriella.

Fue el ministro del Interior, Armando Benedetti quien se pronunció sobre la denuncia hecha por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que aseguró haber recibido información sobre un presunto plan para atentar contra su vida.

“Si llegara a haber un atentado a un candidato, la primera víctima sería la víctima. La segunda, sus familiares. Y en tercero, sería el Gobierno nacional. Luego, el Gobierno está en la obligación de buscar las garantías y la seguridad de las candidatas y los candidatos, y así se ha venido haciendo desde siete meses antes de la inscripción de las candidaturas a la presidencia. Eso es fácil de entender”. Indicó Armando Benedetti a través de su cuenta de x.