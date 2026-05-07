Las soluciones de Abelardo de la Espriella a la informalidad y el retorno de inversión extranjera

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, pasaron por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar acerca de sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño, entre ellas el cómo disminuir la informalidad laboral y el retorno de la inversión extranjera.

Confianza en la inversión extranjera

De la Espriella manifestó que para que regrese automáticamente la inversión extranjera a Colombia se le debe dar seguridad jurídica y física.

“Tenemos un programa extraordinario porque he dicho que no saldré de Colombia en cuatro años. Despacharé desde cada uno de los departamentos a través de un Puesto de Mando Unificado con el mando militar, policial y los ministros”, indicó.

Incluso, aseguró que los ministros y funcionarios de la fuerza pública que “no resuelvan los problemas” de cada región “van ‘pa’ fuera”.

“Les voy a decir a los comandantes de Policía y Ejército: ‘estos son los bandidos que están sembrando el terror en el departamento, tiene 25 días para entregármelos, si no, se van ustedes”, aseguró.

¿Cómo disminuir la informalidad laboral?

Para Restrepo, es clave reducir la carga tributaria, “sobre todo con un énfasis en micro y pequeña empresa”, además de bajar la carga regulatoria.

“Los empresarios, los independientes, los tenderos están mamados de la cantidad de trabas en Invima, notariado y registro, cámaras de Comercio, licencias ambientales. Eso hay que simplificarlo”, afirmó.

Asimismo, señaló que reducir los costos energéticos “motiva” a las empresas a que vinculen formalmente a los colombianos. Para ello, resaltó que el país necesita nuevas modalidades de vinculación para empleo: por horas, por proyectos, híbridas. “Ese es un camino indispensable”.

Finalmente, el exministro de Hacienda y ahora fórmula vicepresidencial sostuvo que se deben tener más empresas en el país para que haya mayor oportunidad laboral.

Reviva la entrevista con Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo aquí: