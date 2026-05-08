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Debate: ¿Proyecto de bono escolar de Paloma Valencia es la privatización de la educación pública?

El proyecto de ley de bonos escolares, impulsado por la senadora Paloma Valencia, ha generado un fuerte debate entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.

Y es que desde el Pacto Histórico han querido frenar el proyecto, pues podría convertirse en un camino para desfinanciar la educación pública. Por los micrófonos de 6AM W pasó el senador León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, y el ponente del proyecto, Esteban Quintero, del Centro Democrático.

Muñoz aseguró que “lo que buscan es precisamente privatizar los recursos públicos. Se van recursos esenciales para fortalecer lo público y terminan fortaleciendo lo privado”.

Según el senador, trasladar hasta 150.000 estudiantes de colegios oficiales a privados implicaría destinar “varios billones de pesos que servirían para infraestructura, alimentación y fortalecer la calidad de la educación pública”.

E incluso dijo que hay vicios de procedimiento en su tramite: “Esto es una ley ordinaria que está modificando una ley estatutaria. Incluso por jerarquía normativa no sería posible debatirlo así como está radicado”. Y advirtió que el proyecto “no tiene aval fiscal”.

En defensa de la iniciativa, el senador Quintero rechazó que el proyecto implique desfinanciar la educación estatal: “Este proyecto no va a financiar ninguna institución pública ni privada; lo que hace es entregar una especie de váucher directamente a la familia para que pueda elegir”.

Añadió que “el Sistema General de Participaciones va a quedar intacto; los recursos para colegios públicos seguirán existiendo como están. Lo que se requiere son recursos adicionales vía presupuesto nacional”.

¿Qué propone la iniciativa?

Se busca la creación de un bono escolar o cheque que entregue el Estado a los padres de familia en Colombia para que financien la educación de sus hijos en colegios públicos o privados.

Se crearían dos tipos de bono: el “Bono Escolar Universal” y el “Bono Escolar Aditivo”. El primero incluye el pago total como pensión, matrícula, costos de enseñanza, herramientas de aprendizaje, salud del estudiante, comidas, administración, útiles escolares.

Solo podrían acceder a los bonos los niños que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, moderada y vulnerabilidad de acuerdo con el SISBEN.