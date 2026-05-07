De la Espriella habló de cómo será relación con Venezuela: “Con esos malandros no me voy a sentar”

Abelardo de la Espriella sobre relación con Venezuela: “Yo con esos malandros no me voy a sentar”.

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, estuvieron como invitados en el programa Dos Puntos de Caracol Radio y hablaron con Vanessa de la Torre sobre cómo serán las relaciones exteriores en su gobierno, en caso de ganar las elecciones presidenciales.

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Relaciones exteriores de Colombia

De la Espriella aseguró que lo primero que haría en su gobierno es retomar las relaciones exteriores, a las que calificó como un “desastre”. “Lo primero es reconstruirla”, señaló.

Relación con Venezuela

Asimismo, el candidato presidencial dio a conocer que está dispuesto a retomar el trato con Venezuela, pero no serán directas y con algunas condiciones.

“Vamos a tener todo el trato con Venezuela a través de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Yo con esos malandros no me voy a sentar, eso lo hacemos a través de Estados Unidos“, aseguró Abelardo de la Espriella.

De esta manera, Abelardo de la Espriella dejó en claro que no hablará con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

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El candidato presidencial señaló que no hablará con ellos y cualquier tipo de comunicación será bajo la intervención de Estados Unidos.

Vea la entrevista completa:

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