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05 may 2026 Actualizado 15:53

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Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, cualquiera gana en segunda vuelta: María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal habló en 6AM W sobre el panorama electoral y el futuro de su carrera política.

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Laura Duarte@laurad_duarte

La senadora María Fernanda Cabal se refirió en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio al escenario de segunda vuelta presidencial, a la que muy posiblemente pasaría Iván Cepeda y uno de los candidatos punteros de la derecha: Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella.

Al respecto, Cabal aseguró que tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella tienen opciones claras de ganarle a Cepeda en una eventual segunda vuelta.

“En la política hay más intereses de los que uno cree (…) y con este panorama, cualquiera de los dos puede ganar en segunda vuelta”: dijo en referencia a cualquiera de los escenarios.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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