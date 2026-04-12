Ramón Jesurún revela que prepara para irse y respalda reelección de Infantino en la FIFA

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, sorprendió al revelar detalles poco conocidos de su vida personal y su relación con el fútbol. En una entrevista íntima, confesó que su vínculo con este deporte no nació en casa: “Mi papá nunca me llevó al estadio, no era un hombre de deporte”, relató.

Su primer acercamiento llegó gracias a familiares, cuando siendo niño asistió a un partido de la Selección Colombia previo al Mundial de 1962. “Lo que viví ese día lo recuerdo más que cosas de hace pocos días”, aseguró, destacando la huella que dejó esa experiencia.

El peso de dirigir el fútbol colombiano

Jesurún también se refirió a la presión que implica liderar el fútbol en el país. En sus palabras, el principal desafío radica en la percepción del público: “El aficionado es dirigente, es periodista, es técnico… todos creen tener la solución”.

El dirigente explicó que su labor no se limita a lo deportivo, sino que requiere una estructura sólida: “Sin una base empresarial y administrativa, es imposible que el resto funcione”. Esta visión, según indicó, es clave para sostener procesos a largo plazo.

Sobre el presente de la Selección Colombia, Jesurún reconoció los altibajos recientes, pero pidió analizar el contexto. “Pasamos de ser campeones mundiales un día a recibir críticas al siguiente”, dijo, evidenciando la volatilidad de la opinión pública.

Además, defendió los procesos deportivos y destacó la importancia de aprender de los errores: “Perder partidos también sirve para corregir”. Para el dirigente, enfrentar selecciones de alto nivel es parte del crecimiento del equipo nacional.

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