“No tengo pruebas; las pedí a la Registraduría”: denunciante de firmas de Abelardo De la Espriella

En 6AM W habló el denunciante de Abelardo de la Espriella y su abogado. / Foto: Suministrada

En medio del proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) para revisar las firmas con las que se inscribió el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el denunciante del caso, Marceliano Fonseca, reconoció que no cuenta actualmente con pruebas directas en su poder.

Fonseca, abogado constitucionalista y cercano al Pacto Histórico, explicó que su solicitud se basa en presuntas irregularidades en la recolección de firmas, pero que la evidencia documental reposa en entidades oficiales. “No las tenía en mi poder (...) yo las quise solicitar a la Registraduría”, afirmó en 6AM W de Caracol Radio.

Según indicó, presentó un derecho de petición desde enero para acceder a los documentos del proceso de inscripción del candidato presidencial, pero hasta ahora no ha recibido respuesta de fondo. Por esta razón, anexó esa solicitud como parte de la queja presentada ante el CNE y pidió que las pruebas sean recaudadas dentro del proceso.

Cuestionamientos sobre las firmas

El denunciante aseguró que De la Espriella habría presentado cerca de “cinco millones de firmas” y que parte de ese excedente podría tener inconsistencias.

“Se exageraron el 200% de las firmas (…) ese excedente era documento falso, firmas de ciudadanos que no existían en el censo electoral”, dijo.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre pruebas concretas, insistió en que estas deben ser solicitadas a la Registraduría, ya que se trata de documentos oficiales que no le fueron entregados.

¿Qué dijo la campaña del aspirante?

Frente a estas declaraciones, el abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella, Germán Calderón España, cuestionó la solidez de la denuncia y aseguró que no cumple con los requisitos básicos.

“Toda petición debe ir con una prueba (…) este señor no tuvo la mínima rigurosidad”, afirmó.

También indicó que las inconsistencias detectadas en firmas hacen parte de procesos técnicos normales y que no existe evidencia de fraude por parte del grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria” que respalda la candidatura.

CNE avanza en la revisión de la denuncia

El CNE decidió estudiar la solicitud y ordenó la práctica de pruebas antes de tomar una decisión de fondo. Entre ellas, pidió a la Registraduría certificar el número total de firmas, cuántas fueron válidas y las razones de las inconsistencias.

Además, solicitó al denunciante precisar la causal de revocatoria y aportar pruebas, mientras que el candidato y su comité deberán pronunciarse sobre los hechos.

Por ahora, el proceso se encuentra en etapa probatoria y no implica una decisión definitiva sobre la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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