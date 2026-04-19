Jorge Enrique Abello critica la política desde la “herida” y la “venganza” | Los Protagonistas

Jorge Enrique Bello, reconocido por su icónico papel “Don Armando” en "Yo soy Betty, la fea", ofreció una profunda y reveladora entrevista en el programa Los Protagonistas con Gustavo Gómez, donde abordó desde los inicios de su carrera hasta sus inquietudes sobre la situación social y política de Colombia.

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Un viaje por la actuación, la filosofía y la preocupación por Colombia

Abello reveló que su primer protagónico fue la serie “Caballos de Fuego”, dirigida por Andrés Marroquin. En esta producción, interpretaba a un joven que recogía niños de la calle y se adentraba en el mundo del hampa, un personaje con una marca zodiacal china que lo designaba como el único capaz de combatir la oscuridad.

Curiosamente, el actor confesó que de niño no soñaba con ser actor, sino con ser el Capitán Kirk de Star Trek o el Hombre Nuclear, anhelando siempre “combatir al mal”. Aunque inicialmente sus estudios se enfocaron en la dirección, la actuación lo “escogió” y no lo ha soltado.

Abello reconoció que, aunque en cada nueva serie los primeros cinco minutos el público ve a “Don Armando”, luego se sumergen en la nueva propuesta. Incluso, reveló haber copiado la postura de William Shatner en Star Trek para un personaje de inspector de policía en la serie “Dónde está Lisa”, adoptando la pose de un hombre dispuesto a desenfundar.

Abello critica la política desde la “herida” y la “venganza”

Un punto central de la entrevista fue la postura de Abello frente a la política. Aunque sus amigos y compañeros son importantes para él “independientemente de su pensamiento político”, prefiere no exponer públicamente sus opiniones. Argumentó que combatir el arte y su política le convierte en “propaganda”, y un artista debe “huir de eso” para poder “desentrañar la vida” sin sesgos.

El actor expresó una profunda preocupación por la democracia de Colombia, enfatizando que es un “bien común demasiado importante”. Criticó la idea de “romper las instituciones” y la falta de respeto a la Constitución, afirmando que, “lo que es ineficiente son los hombres, no las instituciones”.

Reflexionó sobre el dolor y la “herida” que marcan a muchos líderes colombianos, como Iván Cepeda y Álvaro Uribe, y advirtió sobre el peligro de gobernar “desde la herida, el rencor o la venganza”, lo que considera “muy grave” y divide al país.

Abello también es autor. Su primer libro aborda la gestión del duelo, con un mensaje crucial para Colombia: “seguir la vida pese a nuestros muertos”. Su segunda novela, “Saturno Tropical”, explora la idea de que “vinimos a morir para una nueva vida”, influenciado por la filosofía budista sobre la muerte. El actor cree en lo invisible y lo inmaterial, y encuentra en la música de Mahler una búsqueda de la espiritualidad a través de la belleza, un principio que, según él, debería fundamentar cualquier debate en el país.

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