Abelardo de la Espriella reveló que en su gobierno acabaría varios ministerios: MinIgualdad primero

Abelardo de la Espriella y logo del Ministerio de la Igualdad. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / X @MinIgualdad_Col

El candidato presidencial de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, estuvieron en Dos Puntos de Caracol Radio, donde revelaron que acabarían varios ministerios del actual Gobierno Petro, siendo el primero el Ministerio de la Igualdad. Esto como una estrategia para disminuir el gasto del Estado.

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De la Espriella aseguró que hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicios que le sobran al Estado. No obstante, aclaró que no dejarán “tirada” a esas personas, sino que las “indemnizarán” para que puedan emprender e interceder en el sector privado para que reciban a varios de ellos.

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“Ellos no tienen la culpa, es de los políticos de siempre que engordaron el Estado y tiene más gente de la que debería. Hay que reducir el Estado y eso implica ministerios, pasar de 19 a 10”, dijo.

Y es que el candidato cuestionó el papel de las embajadas, señalándolas de ser “lugares en donde señores se van a jubilar, a tomar whisky y a hablar paja”. Por eso, señaló que necesitan personas que sepan vender petróleo, café, esmeraldas, cacao, entre otros.

“Al final del mes le hacemos una revisión de las metas. Si no funciona, se va”, dijo.

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¿Qué ministerios acabaría Abelardo de la Espriella?

José Manuel Restrepo reiteró que serían varios, pero el primero sería el Ministerio de la Igualdad. “Eso se acaba”.

“Más allá de eso. En la ley del Sistema General de Participación quedó un compromiso, subir del 23% al 39% los ingresos, eso significa casi 70, billones de pesos”, manifestó.

Explicó que ese dinero se les entregaría a los entes territoriales para vivienda, educación, entre otras.

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Agregó que para disminuir el gasto del Estado también es necesario “reducir las entidades que generan complicaciones al sector empresarial” como: Invima, ICA, superintendencias, notariado y registro, cámaras de comercio".

“Ahí hay otras fuentes de disminución de tamaño del Estado central. El resto tiene que ser por la vía de enfrentar los desafíos de corrupción, son 80 billones de pesos. Hay que hacer un esfuerzo para controlar eso que se filtra dentro de los recursos del Estado”, concluyó Restrepo.

Reviva la entrevista completa con Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo aquí: