DNI desmiente relación con atentado contra Abelardo: solicita presentar pruebas ante la Fiscalía

A pocos días de las elecciones presidenciales, se siguen conociendo denuncias de candidatos sobre supuestas amenazas contra su vida en medio de la carrera por la Casa de Nariño.

El más reciente caso fue el que denunció Abelardo de la Espriella, quien aseguró que le llegó información sobre un supuesto atentado en su contra, su familia y su equipo de campaña que estarían proyectando con un francotirador.

El candidato denunció que detrás del supuesto atentado, presuntamente estaría involucrado personal oficial y de la Dirección Nacional de Inteligencia.

La DNI se pronunció

A través de un comunicado, señalaron que la entidad no tiene ninguna relación con la ejecución de supuestos atentados, porque su función nada tiene que ver con el desarrollo de actividades de inteligencia operativa, y por lo tanto, no posee capacidad ni táctica.

A su vez, rechazaron cualquier señalamiento que pretenda vincular a la institución o a sus servidores públicos con actividades delictivas, y anunciaron que se reservan el derecho de interponer las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad institucional que se produce en el cumplimiento del principio de legalidad.

Asimismo, instaron al candidato presidencial a presentar ante la Fiscalía las evidencias sobe el presunto atentado en su contra.

Gobierno ratifica seguridad para candidatos

El ministro del Interior, Armando Benedetti se pronunció sobre los hechos, y aseguró que el Gobierno están brindando garantías y seguridad para todos los candidatos presidenciales sin excepción alguna, y así lo vienen haciendo desde hace siete meses cuando empezaron las inscripciones de los aspirantes.

Dejó claro también que para el Gobierno, en caso de que llegara a haber un atentado contra un candidato presidencial, la primera víctima sería la víctima, la segunda, sus familiares, y en tercer lugar, estaría el Gobierno nacional. Esto para responder a los señalamientos de Abelardo de la Espriella, sobre fallas en la seguridad para los aspirantes a la Casa de Nariño.