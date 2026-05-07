Ejército denuncia violenta asonada durante operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima

Tolima

En la tarde de este miércoles, 6 de mayo, se presentó una asonada contra uniformados del Ejército y la Policía Nacional que adelantaban un operativo contra la minería ilegal en el corregimiento Santiago Pérez, en Ataco, sur del Tolima. En medio del hecho de violencia, 13 militares resultaron lesionados tras ser atacados con piedras, aunque sus heridas no revisten gravedad.

El Ejército Nacional informó que un grupo de personas obstruyó el desarrollo de una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, adelantada por soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales de la institución.

Lea también: ¿Cuál es la solución de la Alcaldía para mitigar los problemas de movilidad en el norte de Ibagué?

“Durante el desarrollo de la operación, algunos civiles agredieron con piedras a las tropas y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados y afectando la acción legítima de las autoridades”, informó el Ejército.

Fuentes consultadas por Caracol Radio revelaron que en horas de la tarde tropas del Ejército llegaron hasta el corregimiento Santiago Pérez para neutralizar un punto de extracción ilegal de oro. Sin embargo, la asonada frustró el operativo, lo que obligó a la intervención de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

Dicha intervención también resultó insuficiente ante la gran cantidad de mineros que atacaron a los uniformados, quienes tuvieron que resguardarse en la estación de Policía del centro poblado para evitar un posible linchamiento.

“El Ejército Nacional rechaza estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”, agregó la institución.

Lea también: Revelan identidades de los capturados por el homicidio del comerciante Andrés Naranjo en Ibagué

Versiones preliminares indican que los mineros ilegales habrían sido instrumentalizados por integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc para atacar a la fuerza pública. Sobre estas versiones aún se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades.

Escuche Caracol Radio en vivo: