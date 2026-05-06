¿Cuál es la solución de la Alcaldía para mitigar los problemas de movilidad en el norte de Ibagué?

Ibagué

Ante la incomodidad que ha generado entre la comunidad del norte de Ibagué las obras de mejoramiento de la avenida Ambalá con calle 103 y la carrera Quinta a la altura del puente del barrio El Topacio, la Alcaldía tomó decisiones con el fin de mejorar la movilidad.

Según Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, el Cuerpo de Agentes de Tránsito reforzará las acciones permanentes de regulación y control vehicular, debido a las obras de rehabilitación.

“Por el cierre de este importante corredor el flujo de vehículos se ha concentrado principalmente sobre la carrera Quinta, entre las calles 95 y 115, lo que ha generado incrementos en los tiempos de desplazamiento y niveles de congestión”, dijo el secretario de Movilidad.

Según el funcionario, desde el inicio de los trabajos los agentes han hecho presencia continua en puntos estratégicos, como intersecciones y corredores principales, garantizando la regulación del tráfico, la seguridad vial y la prevención de incidentes.

“Actualmente se realiza control permanente en sectores como la avenida Ambalá con calle 103 hasta el área de Surtiplaza, donde se encuentra uno de los puntos de cierre por las obras de rehabilitación. De igual forma, se ejecutan labores de regulación en la carrera Quinta entre calles 96 y 125”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez.

Este operativo cuenta con el apoyo de más de 12 agentes de tránsito y personal regulador de la obra que trabajan de manera articulada para optimizar la circulación en la zona.

Dato: se recomienda a los conductores hacer uso de rutas alternas, como la Variante para quienes se dirigen hacia el centro de la ciudad, o la vía al Aeropuerto hasta el sector de La Samaria para hacer conexión con la avenida Pedro Tafur.

“Entendemos las dificultades que esta situación puede generar y estamos trabajando de manera constante para reducir al máximo su impacto”, señaló Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué.

¿Habrá problemas con el servicio de transporte público?

La Secretaría de Movilidad y los operadores del transporte colectivo realizaron una mesa de trabajo este martes para revisar la operación del servicio de busetas en el norte de la ciudad, en el marco de los trabajos de rehabilitación en la avenida Ambalá, o vía a El Salado.

Durante el encuentro se evaluaron aspectos como tiempos de espera, recorridos y funcionamiento general del sistema. Como resultado, los operadores confirmaron que no habrá suspensión ni interrupciones en la prestación del servicio hacia este sector de la ciudad.