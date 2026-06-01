Gremios del Tolima piden al presidente Petro que respete los resultados de las elecciones

Tolima

A través de un comunicado a la opinión pública, el Comité Intergremial del Tolima le salió al paso al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien no aceptó los resultados de las elecciones del domingo 31 de mayo.

Los gremios del Tolima destacaron el trabajo de la Registraduría Nacional, jurados de votación, funcionarios electorales, organismos de control, observadores y autoridades territoriales.

“Los resultados electorales constituyen la expresión legítima de la voluntad popular y deben ser respetados por todos los actores políticos, sin excepción. Desde el sector productivo hacemos un llamado a rodear y defender la institucionalidad colombiana, construida durante décadas y respaldada por organismos y procedimientos que han permitido la realización de procesos electorales confiables y reconocidos nacional e internacionalmente”, reza el documento.

En ese sentido, los sectores productivos le pidieron al Gobierno Nacional que respete las instituciones encargadas de garantizar los procesos electorales, las mismas que en su momento permitieron la elección del hoy presidente Gustavo Petro.

“Hacemos un respetuoso llamado al señor Presidente de la República para que se abstenga de intervenir en el debate político-electoral y permita que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho a decidir el rumbo del país, garantizando las condiciones de neutralidad, respeto y plenas garantías democráticas que demanda la Constitución”, remarcan.

Asimismo, los gremios tolimenses se adelantaron ante posibles vías de hecho o estallidos sociales generados por el desconocimiento de los resultados electorales.

“Reiteramos nuestro respaldo a la Fuerza Pública y solicitamos que continúe actuando con determinación, oportunidad y contundencia frente a cualquier hecho que pretenda alterar el orden público, intimidar a los ciudadanos o afectar el normal desarrollo del proceso democrático”, enfatizan.

En el Tolima se impuso el candidato Abelardo de la Espriella con más de 300 mil votos, al ganar en 38 de los 47 municipios del departamento.