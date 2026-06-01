Capturaron a tres personas e impusieron 29 comparendos durante las elecciones en el Tolima

Tolima

Al cierre de las urnas, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, junto con las autoridades departamentales, entregó un balance positivo de la jornada electoral de este domingo en los 47 municipios del departamento.

“Damos por terminada la jornada electoral con un parte de tranquilidad para todos los tolimenses y les informamos que se brindaron todas las garantías para que este proceso se desarrollara en paz y de acuerdo con la normatividad vigente”, señaló la mandataria.

Sin embargo, destacó que la Policía Nacional impuso 29 comparendos durante la jornada, de los cuales cinco se registraron en Ibagué y 24 en otros municipios del departamento.

Asimismo, se realizaron tres capturas relacionadas con los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento.

La gobernadora también se refirió a algunos hechos aislados registrados durante el día, entre ellos una situación presentada en el municipio de El Espinal y otra en la vereda Totarco, en Coyaima.

“Como Policía Nacional, entregamos un parte de tranquilidad frente al desarrollo de la jornada electoral. Sin embargo, se presentó un hecho aislado en El Espinal, donde algunas personas privadas de la libertad manifestaron su inconformidad por la restricción en el ingreso de alimentos por parte de sus familiares. Esta medida obedeció a que el componente policial estaba concentrado en garantizar la seguridad de las elecciones. La situación generó una alteración del orden público que fue controlada”, explicó el comandante de la Policía Tolima, coronel Jhon Vargas.

Por su parte, el general Carlos Marmolejo, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, se refirió al caso ocurrido en Totarco, Coyaima.

“En el puesto de votación de Totarco recibimos una denuncia por un supuesto constreñimiento al elector. Tras la verificación realizada por nuestros soldados, se estableció que la información no correspondía a la realidad y que se estaban brindando todas las garantías para el normal desarrollo de la jornada electoral”, indicó el oficial.

Finalmente, las autoridades enviaron un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos e hicieron un llamado a mantener el respeto y la tolerancia durante las horas posteriores al cierre de las votaciones.