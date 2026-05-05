Alerta por riesgo extremo de fraude electoral y violencia en tres municipios del Tolima

Tolima

A menos de un mes de las elecciones de primera vuelta a la Presidencia de la República, la Misión de Observación Electoral (MOE) indicó que hay por lo menos tres municipios del Tolima en “riesgo extremo” por violencia o fraude electoral.

Según el secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, los municipios en mayor alerta son Rovira, San Antonio y Roncesvalles, donde hacen presencia estructuras de grupos armados como las disidencias de las Farc, por lo menos de manera esporádica.

“Sin embargo, darles la tranquilidad a los tolimenses de que acá en el Tolima las disidencias de las Farc y los grupos ilegales no tienen gobernanza territorial. En ese orden de ideas, está garantizado por parte de la fuerza que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto sin presión alguna y poder tener unas elecciones presidenciales transparentes”, manifestó Suárez.

Pese a esto, el secretario señaló que la alerta en estas tres poblaciones se debe a las denuncias recibidas por la MOE de posible compra de votos durante las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo. “Eso hace que ese mapa de riesgo nos indique un alto potencial de riesgo electoral”, agregó.

En total, serán más de un millón 100 mil tolimenses los que estarán habilitados para votar en la primera vuelta del 31 de mayo, cuando habrá 514 puestos disponibles en las zonas urbanas y rurales del Tolima.

“Estarán totalmente cubiertas por el Ejército en la zona rural y la Policía en las zonas urbanas. Se van a mantener los 514 puestos de votación, no se va a mover ninguno y está garantizado que ese día vamos a tener todos los dispositivos por parte de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Fuerza Aeroespacial, que va a prestar el servicio de monitoreo y patrullajes terrestres”, destacó el funcionario.