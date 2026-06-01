En democracia se gana o se pierde, pero se deben respetar los resultados: gobernadora del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, se pronunció en su cuenta de X luego que el presidente, Gustavo Petro, decidiera no reconocer los resultados del preconteo de la primera vuelta.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, dijo el presidente, Gustavo Petro en su cuenta de X.

Precisamente, la mandataria de los tolimenses manifestó que “En democracia se gana o se pierde, pero siempre se deben respetar los resultados y la labor seria, profesional, garantista y supervisada de instituciones como la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ha dado muestras de eficiencia y efectividad, y cuyo trabajo ha sido avalado por veedores internacionales”.

Por otra parte, resaltó que “Flaco favor se le hace al país, a la convivencia pacífica y a la civilidad sembrando mantos de duda con narrativas, y no con pruebas ni hechos, sobre el accionar institucional”.

Finalmente, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, hizo un llamado a respetar la institucionalidad colombiana y las reglas de juego consagradas en la Constitución.