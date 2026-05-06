Revelan identidades de los capturados por el homicidio del comerciante Andrés Naranjo en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, entregó detalles de la captura de dos personas que estarían vinculadas al homicidio del comerciante Andrés Naranjo el pasado 11 de abril.

“Tenemos un importante resultado en un trabajo conjunto con el CTI con la especialidad GOES se hicieron los allanamientos donde se captura de Jhon Anderson Vargas Flórez y Fernando Alonso Rodríguez Ramírez por el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación y porte de armas”, dijo Francisco Espín.

El funcionario resaltó que la Fiscalía priorizó este caso lo que permitió que antes de un mes se tuvieran resultados operacionales “Se hicieron dos allanamientos y se da con la captura de dos personas que tienen antecedentes entre los que están fuga de presos, lesiones personales, hurto calificado y receptación”.

Por otra parte, manifestó que los capturados son los actores materiales, ósea lo que perpetraron el homicidio. Además, resaltó que al detener a estas personas la línea de investigación es una sola, lo cual permitirá llegar al autor intelectual.

“Es importante decirle a la comunidad que estamos trabajando por fortalecer la seguridad, en el mes de marzo hubo una disminución de casos de homicidio comparado con el 2025, igual sucedió en el mes de abril”, manifestó Espín.

Dato: Los capturados son Jhon Anderson Vargas Flórez de 23 años y Fernando Alonso Rodríguez Ramírez de 21 años.