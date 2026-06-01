Vuelven las corralejas a El Espinal cuatro años después de la recordada tragedia

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, confirmó que en el marco de las fiestas de San Pedro de este 2026 se autorizará de nuevo la realización de las polémicas corralejas, cuatro años después de la tragedia de junio de 2022.

Ese año fallecieron cuatro personas y más de 300 resultaron heridas por el desplome de una parte de los palcos en la plaza de toros Gilberto Charry, por lo cual desde entonces no se han permitido nuevamente las corralejas en El Espinal.

“Este año habrá corralejas en El Espinal, serán las últimas de su historia. Conocemos la ley y el fallo de la Corte Constitucional, donde a partir de 2028 se acaban las corralejas, pero desde que salió esa ley hay una transición. Por eso, en este 2026, apoyando a la gente que hace más de 100 años se viene dedicando a esta tradición, los vamos a respaldar”, anunció el mandatario.

Sin embargo, el alcalde de El Espinal advirtió que el operador autorizado deberá cumplir con todos los requisitos, permisos y licencias exigidos para erigir los palcos y desarrollar las actividades taurinas.

“Vamos a tener un comité de gestión del riesgo, donde siempre he sido claro: si el operador no cumple totalmente con los requisitos, muy seguramente no lo hagamos. Pero hasta ahora queremos despedir esta tradición centenaria en este 2026. En 2027, por más que se permita hasta 2028, se tendrá un plan piloto para apoyar esta actividad económica de otra forma”, explicó.

Los palcos se construirán de nuevo en la plaza de toros Gilberto Charry, en el tradicional barrio Caballero y Góngora, para impulsar la economía de quienes dependen de la cadena comercial de las corralejas. “Esperamos que el operador cumpla; si cumple, no tendré ningún inconveniente”, enfatizó.

Las corralejas en El Espinal se realizarán los fines de semana del 12 al 14 y del 26 al 29 de junio.