Envían a la cárcel a señalado de asesinar a padre e hijo en la represa de Prado, Tolima
José Álvaro Riascos es señalado de asesinar y torturar a un padre y a su hijo por un fallido negocio relacionado con el motor de una lancha.
Tolima
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Álvaro Riascos Hernández, señalado de participar en el asesinato de un padre y su hijo, ocurrido el 21 de octubre de 2025 en la represa de Hidroprado, en el suroriente del Tolima.
Las víctimas fueron identificadas como Hernán López Navarro, de 62 años, y Hernán Felipe López Gutiérrez, de 26 años, quienes fueron hallados dentro de una cabaña con signos de tortura y graves heridas causadas con arma cortopunzante.
De acuerdo con la investigación, las víctimas llegaron a una cabaña. El adulto mayor ingresó primero al lugar, donde fue abordado por tres hombres, entre ellos Riascos Hernández, quienes, al parecer, lo atacaron con armas blancas y elementos cortocontundentes. Posteriormente, habrían arrojado su cuerpo a un caño ubicado en el mismo predio.
Según las autoridades, Riascos Hernández habría obligado al joven de 26 años a descender de la lancha en la que llegó al lugar y lo habría arrastrado hasta la cabaña. Allí, presuntamente, fue atado y torturado hasta causarle la muerte.
“Actividades investigativas evidenciaron que los presuntos agresores llegaron a la cabaña desde el día anterior con el fin de abordar a las víctimas por la venta de un motor defectuoso”, informó la Fiscalía.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de homicidio agravado y tortura. Los cargos no fueron aceptados.
Por este mismo caso fue judicializado recientemente Jhon Alexánder Quintero Viveros, quien permanece privado de la libertad.