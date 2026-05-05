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05 may 2026 Actualizado 11:05

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Bogotá

¿Quiénes eran los mineros que quedaron atrapados en la mina en Sutatausa?

9 mineros murieron atrapados en la mina La Trinidad en zona rural del municipio de Sutatausa en Cundinamarca.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Cundinamarca

En horas de la tarde de este lunes 4 de mayo se reportó la explosión de la mina La Trinidad ubicada en Peñas de Boquerón, zona veredal del municipio de Sutatausa, que dejó a 15 mineros atrapados a 600 metros de profundidad.

Las autoridades y los organismos de socorro llegaron al punto a iniciar las labores de rescate de estas personas lo antes posible.

Seis mineros sobrevieron, de los cuales tres lograron salir por sus propios medios, y fueron trasladados inmediatamente al Hospital Regional de de Ubaté.

Sin embargo, 9 de los mineros murieron atrapados en la mina.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el capitán de Bomberos de este departamento, Álvaro Farfán, así como la Alcaldía de Sutatausa, al mando del alcalde Jhonatan Ojeda, lamentaron el fallecimiento de los mineros y enviaron condolencias a los familiares.

Los fallecidos fueron identificados por la alcaldía que revelaron sus nombres:

- Crisanto Balanta Sandobal

- Osvaldo Barrera Mojica

- Fredy Albeiro Bucuru Acosta

-Bias María Chitiva Choachí

- Jose Hernando Mojica Martínez

- Carlos Edison Prada Fuentes

- Wilfredo Yesid Prada Rincón

- Eduar Ferney Trochez Guajira

-Rodolfo Romero

¿Quiénes son los mineros que sobrevivieron?

Seis de los mineros sobrevivieron a la explosión de la mina de los cuales tres lograron salir por sus propios medios, según confirmó el gobernador Rey.

Ellos permanecen en el Hospital de Ubaté:

-Javier Garnica

-HUgo Caicedo

-Alberto Hoyos

-Jorge Tardeli

-Luis Castellanos

-Wison Sarmiento

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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