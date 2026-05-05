¿Quiénes eran los mineros que quedaron atrapados en la mina en Sutatausa?

Cundinamarca

En horas de la tarde de este lunes 4 de mayo se reportó la explosión de la mina La Trinidad ubicada en Peñas de Boquerón, zona veredal del municipio de Sutatausa, que dejó a 15 mineros atrapados a 600 metros de profundidad.

Las autoridades y los organismos de socorro llegaron al punto a iniciar las labores de rescate de estas personas lo antes posible.

Seis mineros sobrevieron, de los cuales tres lograron salir por sus propios medios, y fueron trasladados inmediatamente al Hospital Regional de de Ubaté.

Sin embargo, 9 de los mineros murieron atrapados en la mina.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el capitán de Bomberos de este departamento, Álvaro Farfán, así como la Alcaldía de Sutatausa, al mando del alcalde Jhonatan Ojeda, lamentaron el fallecimiento de los mineros y enviaron condolencias a los familiares.

Los fallecidos fueron identificados por la alcaldía que revelaron sus nombres:

- Crisanto Balanta Sandobal

- Osvaldo Barrera Mojica

- Fredy Albeiro Bucuru Acosta

-Bias María Chitiva Choachí

- Jose Hernando Mojica Martínez

- Carlos Edison Prada Fuentes

- Wilfredo Yesid Prada Rincón

- Eduar Ferney Trochez Guajira

-Rodolfo Romero

¿Quiénes son los mineros que sobrevivieron?

Seis de los mineros sobrevivieron a la explosión de la mina de los cuales tres lograron salir por sus propios medios, según confirmó el gobernador Rey.

Ellos permanecen en el Hospital de Ubaté:

-Javier Garnica

-HUgo Caicedo

-Alberto Hoyos

-Jorge Tardeli

-Luis Castellanos

-Wison Sarmiento