¿Quiénes eran los mineros que quedaron atrapados en la mina en Sutatausa?
9 mineros murieron atrapados en la mina La Trinidad en zona rural del municipio de Sutatausa en Cundinamarca.
Cundinamarca
En horas de la tarde de este lunes 4 de mayo se reportó la explosión de la mina La Trinidad ubicada en Peñas de Boquerón, zona veredal del municipio de Sutatausa, que dejó a 15 mineros atrapados a 600 metros de profundidad.
Las autoridades y los organismos de socorro llegaron al punto a iniciar las labores de rescate de estas personas lo antes posible.
Seis mineros sobrevieron, de los cuales tres lograron salir por sus propios medios, y fueron trasladados inmediatamente al Hospital Regional de de Ubaté.
Sin embargo, 9 de los mineros murieron atrapados en la mina.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el capitán de Bomberos de este departamento, Álvaro Farfán, así como la Alcaldía de Sutatausa, al mando del alcalde Jhonatan Ojeda, lamentaron el fallecimiento de los mineros y enviaron condolencias a los familiares.
Los fallecidos fueron identificados por la alcaldía que revelaron sus nombres:
- Crisanto Balanta Sandobal
- Osvaldo Barrera Mojica
- Fredy Albeiro Bucuru Acosta
-Bias María Chitiva Choachí
- Jose Hernando Mojica Martínez
- Carlos Edison Prada Fuentes
- Wilfredo Yesid Prada Rincón
- Eduar Ferney Trochez Guajira
-Rodolfo Romero
¿Quiénes son los mineros que sobrevivieron?
Seis de los mineros sobrevivieron a la explosión de la mina de los cuales tres lograron salir por sus propios medios, según confirmó el gobernador Rey.
Ellos permanecen en el Hospital de Ubaté:
-Javier Garnica
-HUgo Caicedo
-Alberto Hoyos
-Jorge Tardeli
-Luis Castellanos
-Wison Sarmiento
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....