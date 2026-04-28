Inpec y Policía descartan explosivos en cilindro abandonado cerca a cárcel Villahermosa en Cali

Unidades antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cali realizaron una detonación controlada de un cilindro abandonado en las afueras de la cárcel Villahermosa, en el oriente de la ciudad.

El primer reporte del Inpec se conoció hacia las 7:00 de la noche de este lunes 27 de abril, en medio del cambio de turno, cuando funcionarios observaron una bolsa negra sospechosa en la parte externa del establecimiento de reclusión.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo bajo protocolos de seguridad, mediante la instalación de una contracarga para verificar y neutralizar cualquier posible riesgo asociado al objeto sospechoso.

Tras la intervención, se confirmó que el cilindro no contenía material explosivo.

“Podemos confirmar que este elemento no tenía explosivos. Lo que buscaban era generar zozobra. Estamos en máxima alerta y desplegamos todas nuestras capacidades”, señaló el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El oficial explicó que la técnica aplicada corresponde a una contracarga, utilizada para desactivar o descartar la presencia de explosivos en este tipo de casos.

Adicionalmente, un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre desciende de un taxi, deja el cilindro dentro de una bolsa negra en el lugar y posteriormente huye.

Las autoridades adelantan labores de verificación e investigación para identificar al responsable de estos hechos.