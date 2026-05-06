Arzobispo de Popayán pidió a disidencias de las Farc un cese al fuego unilateral en el Cauca

Popayán, Cauca

El arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez, hizo un llamado a las disidencias de las Farc para que adopten un cese al fuego unilateral durante todo el mes de mayo, en medio de la grave escalada de violencia que enfrenta el departamento.

La solicitud del prelado busca frenar la racha de ataques de las últimas semanas, que deja más de 20 civiles muertos, cerca de 50 heridos, quema de vehículos, amenazas de explosivos y constantes hechos violentos contra la Fuerza Pública y la población civil en distintas zonas del Cauca.

“Les suplico en nombre de la vida, en nombre de las víctimas y sus familias, que consideren silenciar sus armas durante este mes de mayo”, expresó el arzobispo, al insistir en la urgencia de un gesto humanitario por parte de los grupos armados.

Monseñor señaló que debe primar el respeto por la vida y la garantía de vivir en paz, por lo que reiteró su petición de suspender de manera unilateral todas las acciones de guerra en el territorio.

El sacerdote enfatizó que “una decisión de este tipo no debe interpretarse como un acto de debilidad, sino como una muestra de grandeza y valentía en medio del conflicto”.

Según explicó, un cese temporal permitiría honrar la memoria de las víctimas, aliviar la crisis humanitaria en las zonas más afectadas y abrir caminos hacia una construcción distinta de país.

Este llamado se da también en medio de las jornadas convocadas por la Iglesia Católica en el Cauca, tras el atentado ocurrido el 25 de abril de 2026 en la vereda El Túnel, en Cajibío, donde un ataque con explosivos dejó 20 personas muertas y más de 30 heridas.

El mensaje de monseñor se suma a las voces de comunidades, líderes sociales y organismos de derechos humanos que exigen garantías mínimas de seguridad ante la creciente violencia en el Cauca.