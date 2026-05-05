Sigue cerrado el paso entre Risaralda y Chocó: 24 horas de bloqueos en la vía Panamericana

Pereira

Dicho bloqueo se registra en el sector conocido como Peñas del Olvido, en jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó, donde comunidades indígenas mantienen el cierre como medida de presión ante la falta de respuestas frente a la construcción de un puente en la zona.

La protesta ha generado una afectación significativa en la movilidad, con decenas de vehículos de carga, transporte público y particulares represados en ambos sentidos de este corredor estratégico, utilizado de manera permanente para la conexión entre ambos departamentos.

El gerente de la Terminal de Transportes de Pereira, Héctor Fabio Artunduaga informó que, debido a la situación, las rutas hacia el Chocó están operando de manera parcial y los buses únicamente están llegando hasta el corregimiento de Santa Cecilia, en Risaralda.

“Hoy la vía nuevamente se encuentra cerrada. Personas de una comunidad indígena bloquean la vía, es decir, que esos 16 despachos que hacemos normalmente desde aquí, desde el terminal, hoy no se van a hacer. Solo estamos despachando buses hasta el municipio de Pueblo Rico”, afirmó Artunduaga.

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Explicó que, en condiciones normales, los buses que salen diariamente desde Pereira hacia el departamento del Chocó no están logrando completar sus recorridos, lo que ha derivado en dificultades no solo para los pasajeros, sino también para el transporte de mercancías.

El cierre ha comenzado a generar impactos en el abastecimiento de productos, ya que por esta vía se movilizan víveres y diferentes bienes desde Risaralda hacia el Chocó, lo que podría traducirse en afectaciones económicas y sociales si la situación se prolonga.

Las comunidades mantienen la protesta a la espera de soluciones por parte de las autoridades, mientras crece la preocupación por las consecuencias del bloqueo en esta importante conexión vial del suroccidente del país.

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