Personero de Pereira advierte crisis por déficit de camas hospitalarias y fallas en la atención

Pereira

El Ministerio Público realizó un llamado urgente sobre la situación del sistema de salud en la ciudad, al evidenciar un déficit de camas hospitalarias que estaría generando congestión en los servicios de urgencias y afectando la atención oportuna a los pacientes.

El llamado se dio en el marco de una mesa técnica liderada por el personero Leonardo Fabio Reales Chacón, en la que se evaluó la capacidad de la red prestadora frente al aumento de la demanda. Durante el encuentro, se reiteró que, aunque existe una infraestructura formal de atención, persisten fallas que impactan directamente la calidad del servicio.

De acuerdo con el seguimiento realizado por el organismo de control, algunos centros asistenciales cuentan con una capacidad instalada de apenas 18 camas, cifra insuficiente frente a la demanda actual. La mayor problemática se registra en horas de la noche donde se ha evidenciado la presencia de entre 20 y 30 pacientes esperando atención, lo que ha derivado en que varios usuarios permanezcan durante días en sillas o camillas ubicadas en pasillos.

“Solamente hablando de los hospitales, algunos tienen capacidad tan solo para 18 camas instaladas. Es decir, hoy cuando vemos en urgencias esa cantidad de gente esperando atención, es el reflejo de que mientras tenemos 20 o 30 personas en una noche en una clínica, solamente tenemos capacidad para atender 18 personas en camas que vienen siendo ocupadas días atrás y que se requieren que haya una mejor ampliación de esta situación, así lo explicó el personero Leonardo Fabio Reales Chacón.

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El delegado del Ministerio Público advirtió que las dificultades no solo se limitan a la infraestructura, sino también a los tiempos de respuesta y a la prestación efectiva de los servicios, lo que agrava la situación de los pacientes.

Desde la Personería se anunció que continuará el seguimiento a los compromisos adquiridos, al tiempo que insistió en la necesidad de revisar la capacidad instalada del sistema de salud y avanzar en su ampliación, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de la ciudad.

“Estamos creciendo poblacionalmente y resulta que el mismo sistema de hace 30 años es el que mantiene el municipio de Pereira. Eso requiere que las autoridades empiecen a estudiar la posibilidad de que estratificar, mejorar el nivel de atención en el municipio para convertirse realmente en lo que tiene que ser Pereira, una ciudad”, enfatizó Reales Chacón.

En la mesa participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Salud de Pereira y directivos de EPS e IPS que operan en el municipio, en un espacio de articulación institucional para analizar posibles soluciones.

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El organismo de control reiteró que su prioridad es garantizar una atención digna, oportuna y eficiente para los ciudadanos, en medio de un contexto donde las dificultades del sistema siguen generando preocupación a nivel local y nacional.