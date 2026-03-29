En el inicio de Semana Santa, comunidades indígenas bloquean la vía que une a Tolima y Huila

Tolima

En la mañana de este domingo 29 de marzo, en el marco del Plan Éxodo de Semana Santa, comunidades indígenas de Natagaima instalaron nuevamente un punto de bloqueo que ha colapsado la movilidad en la vía nacional que conecta a los departamentos de Huila y Tolima.

Según informó el director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, las comunidades se ubicaron otra vez en el sector conocido como Balsillas, donde impiden el paso de vehículos con cierres intermitente: durante hora y media bloquean el tránsito y luego lo habilitan por media hora.

Los indígenas mantienen estos cierres intermitentes desde el pasado martes 24 de marzo, como forma de presión para exigir que la Agencia Nacional de Tierras cumpla con la entrega de los predios necesarios para la constitución de resguardos.

Sin embargo, a la fecha, ningún funcionario de la entidad ha atendido sus reclamos, según indicó a Caracol Radio la gobernadora de la comunidad indígena Santa Bárbara, Ana Lucía Llanos.

Los bloqueos han generado largas filas de vehículos y fuertes congestiones en la vía que conduce desde el sur del Tolima hacia el departamento del Huila. Se prevé que los cierres se mantengan, al menos, hasta la tarde de este Domingo de Ramos.

Hasta ahora, las comunidades han sostenido el bloqueo durante el día, lo levantan en la noche y lo retoman en la mañana siguiente. “Se recomienda a los usuarios de la vía programar sus desplazamientos”, concluyó Bermúdez.