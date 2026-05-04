Recta final en licitación de la avenida Los Colibríes: Pereira conocerá pronto al nuevo contratista

Pereira

La Alcaldía de Pereira avanza en la etapa decisiva del proceso licitatorio para culminar la construcción de la fase I de la avenida Los Colibríes, uno de los proyectos viales más importantes para la movilidad y el desarrollo urbano de la ciudad y que, durante varios años, ha tenido sendas dificultades por incumplimientos y un posible caso de corrupción que involucra al exalcalde de Pereira, Carlos Maya, al igual que el exsecretario de infraestructura Milton Hurtado y varias personas más.

De acuerdo con la administración municipal, en cuestión de días se definirá el contratista encargado de ejecutar esta obra, cuyo inicio está previsto para la presente vigencia.

La secretaria de Infraestructura, Diana Osorio Bernal, señaló que el proceso contractual avanza conforme al cronograma y que existe un alto interés por parte del sector constructor, evidenciado en la participación de seis proponentes que actualmente se encuentran en etapa de evaluación.

“Dentro del proceso de selección se presentaron seis oferentes y nos encontramos en la fase de evaluación, esperamos muy pronto dar a conocer el ganador”, explicó Osorio Bernal.

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¿Qué empresas están en concurso?

Entre las firmas que continúan en el proceso están la Unión Temporal AC Pereira 2026, el Consorcio GR Colibríes, el Consorcio Colibríes APC 2026, el Consorcio Colibríes 2.0, el Consorcio Gamo 2026 y el Consorcio Colibrí Occidente.

¿De cuánto es la inversión?

La inversión destinada para esta primera fase asciende a $42.730 millones, recursos con los que se busca mejorar la conectividad vial y dinamizar el crecimiento urbano en sectores estratégicos de la ciudad.

Paralelamente, el municipio también adelanta la licitación de la interventoría del proyecto, con un presupuesto cercano a los $3.015 millones, con el fin de garantizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la obra.

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