Siguen las protestas en Marsella por una comunidad indígena que fue trasladada desde Bogotá

Pereira

A varios días de la llegada de cerca de 160 integrantes de una comunidad indígena a un predio rural, persiste el rechazo por parte de la ciudadanía y las autoridades locales, mientras se mantienen las exigencias de una solución inmediata por parte del Gobierno Nacional.

En las últimas horas se han registrado nuevos plantones en la plaza principal del municipio, donde habitantes han expresado su inconformidad frente a la permanencia de la comunidad en la finca ubicada en la vereda Los Pinos, sector La Palma. Los manifestantes insisten en que la decisión de trasladar a este grupo no fue consultada con el territorio y que las condiciones del lugar no son aptas para su asentamiento.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, las familias indígenas, entre las que se encuentran menores de edad, madres y adultos mayores, continúan en el predio, pese a las advertencias sobre la falta de servicios básicos como agua potable y condiciones sanitarias, lo que mantiene la preocupación por posibles riesgos de salud pública.

Lea también: Polémica en Marsella, Risaralda, por la llegada de comunidad indígena trasladada por la SAE y la ANT

El alcalde de Marsella, Alberto Peláez Henao, reiteró su llamado al Gobierno Nacional para instalar una mesa de diálogo urgente, en la que participen las entidades involucradas, con el fin de encontrar una salida concertada a esta situación.

El mandatario ha insistido en que el municipio no cuenta con la capacidad institucional ni logística para atender a esta población en las actuales condiciones.

“Hubo planeación para visitar el predio, pero nunca para visitar al gobernador o al alcalde o a cualquier entidad del orden territorial, para articular entre entidades e instituciones y darles garantías de los derechos a esas comunidades. En este momento consideramos que se han vulnerado los derechos de estas comunidades”, afirmó el alcalde de Marsella.

Desde la administración municipal y la comunidad se ha reiterado que no se trata de una postura en contra de la población indígena, sino de la forma en que se realizó el traslado y de las condiciones en las que hoy se encuentran estas familias.

Le interesa: Tras diálogo con el Gobierno Nacional y de Risaralda, comunidades indígenas levantan la minga

Mientras tanto, la comunidad indígena permanece en el lugar a la espera de definiciones, en medio de un escenario que sigue escalando en tensión y que, según las autoridades locales, requiere una intervención inmediata del Gobierno Nacional para evitar mayores afectaciones sociales y humanitarias.