Autoridades del Valle advierten riesgo en el abastecimiento ola terrorista en la vía Panamericana

Las autoridades del Valle reiteraron el llamado al Gobierno nacional para fortalecer las medidas de seguridad en la vía Panamericana. Crédito: Suministrada.

Valle del Cauca

La escalada de hechos violentos y atentados terroristas registrados en la vía Panamericana, principal corredor que conecta al Valle del Cauca con Cauca y Nariño, mantiene en alerta a las autoridades departamentales por sus efectos en el abastecimiento de productos agrícolas y las exportaciones.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, advierte que los constantes ataques, los daños en la infraestructura vial y el temor entre transportadores están afectando el ingreso de alimentos al departamento, especialmente aquellos provenientes del sur del país como la papa y otros productos básicos.

Esta situación también impacta la movilidad de carga, debido a mayores tiempos de desplazamiento, restricciones en algunos tramos y el uso de rutas alternas, lo que dificulta la operación logística en este corredor estratégico.

A su vez, el panorama genera efectos en la economía regional, con incrementos en los costos de transporte que terminan trasladándose al precio final de los alimentos, además de afectar las exportaciones que dependen de esta vía para su conexión con mercados internacionales, especialmente hacia Ecuador.

Ante este escenario, las autoridades del Valle reiteraron el llamado al Gobierno nacional para fortalecer las medidas de seguridad en la vía Panamericana y garantizar condiciones que permitan la movilidad segura, el abastecimiento y la estabilidad económica del departamento