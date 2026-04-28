Luis Díaz marcó en PSG vs Bayern Múnich y así quedó en la tabla de goleadores de la Champions League. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images) / S. Mellar

¡Comenzaron las semifinales de la Champions League 2025-26! En el primer duelo de esta instancia, el Paris Saint-Germain derrotó en un partidazo al Bayern Múnich. Fue un inolvidable 5-4 en favor de los franceses en el Parque de los Príncipes.

REVIVA ACÁ EL PARTIDAZO ENTRE PSG Y BAYERN MÚNICH EN CHAMPIONS LEAGUE

El cuadro francés se llevó el triunfo gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24′, 56′) y Ousmane Dembélé (45+5′, 58′), así como uno más de Joao Neves (33′); por otro lado, el elenco alemán descontó con Harry Kane (17′), Michael Olise (41′), Dayot Upamecano (65′) y Luis Díaz (68′).

El partido de vuelta está programado para el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, encuentro que comenzará sobre las 2 de la tarde (hora colombiana).

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Tabla de goleadores de la Champions League

Pos. Futbolista Equipo Goles 1. Kylian Mbappé Real Madrid 15 2. Harry Kane Bayern Múnich 13 3. Anthony Gordon Newcastle 10 4. Khvicha Kvaratskhelia PSG 10 5. Julián Álvarez Atlético de Madrid 9 6. Erling Haaland Manchester City 8 7. Luis Díaz Bayern Múnich 7 8. Victor Osimhen Galatasaray 7

***De los futbolistas que se encuentran en este listado, solamente Lucho, Kane, Kvaratskhelia y Julián Álvarez continúan en competencia.

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