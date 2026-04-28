Luis Díaz marcó en PSG vs Bayern Múnich y así quedó en la tabla de goleadores de la Champions League
El colombiano selló el cuarto tanto de su equipo en el Parque de los Príncipes.
¡Comenzaron las semifinales de la Champions League 2025-26! En el primer duelo de esta instancia, el Paris Saint-Germain derrotó en un partidazo al Bayern Múnich. Fue un inolvidable 5-4 en favor de los franceses en el Parque de los Príncipes.
REVIVA ACÁ EL PARTIDAZO ENTRE PSG Y BAYERN MÚNICH EN CHAMPIONS LEAGUE
El cuadro francés se llevó el triunfo gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24′, 56′) y Ousmane Dembélé (45+5′, 58′), así como uno más de Joao Neves (33′); por otro lado, el elenco alemán descontó con Harry Kane (17′), Michael Olise (41′), Dayot Upamecano (65′) y Luis Díaz (68′).
El partido de vuelta está programado para el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, encuentro que comenzará sobre las 2 de la tarde (hora colombiana).
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Tabla de goleadores de la Champions League
|Pos.
|Futbolista
|Equipo
|Goles
|1.
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|15
|2.
|Harry Kane
|Bayern Múnich
|13
|3.
|Anthony Gordon
|Newcastle
|10
|4.
|Khvicha Kvaratskhelia
|PSG
|10
|5.
|Julián Álvarez
|Atlético de Madrid
|9
|6.
|Erling Haaland
|Manchester City
|8
|7.
|Luis Díaz
|Bayern Múnich
|7
|8.
|Victor Osimhen
|Galatasaray
|7
***De los futbolistas que se encuentran en este listado, solamente Lucho, Kane, Kvaratskhelia y Julián Álvarez continúan en competencia.
Entérese de: ¡Qué golazo hizo Luis Díaz! Impresionante anotación al PSG en semifinal de Champions League
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...