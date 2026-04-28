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28 abr 2026 Actualizado 23:11

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Champions League

Luis Díaz marcó en PSG vs Bayern Múnich y así quedó en la tabla de goleadores de la Champions League

El colombiano selló el cuarto tanto de su equipo en el Parque de los Príncipes.

Luis Díaz marcó en PSG vs Bayern Múnich y así quedó en la tabla de goleadores de la Champions League. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz marcó en PSG vs Bayern Múnich y así quedó en la tabla de goleadores de la Champions League. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images) / S. Mellar

Luis Díaz marcó en PSG vs Bayern Múnich y así quedó en la tabla de goleadores de la Champions League. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

¡Comenzaron las semifinales de la Champions League 2025-26! En el primer duelo de esta instancia, el Paris Saint-Germain derrotó en un partidazo al Bayern Múnich. Fue un inolvidable 5-4 en favor de los franceses en el Parque de los Príncipes.

REVIVA ACÁ EL PARTIDAZO ENTRE PSG Y BAYERN MÚNICH EN CHAMPIONS LEAGUE

El cuadro francés se llevó el triunfo gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24′, 56′) y Ousmane Dembélé (45+5′, 58′), así como uno más de Joao Neves (33′); por otro lado, el elenco alemán descontó con Harry Kane (17′), Michael Olise (41′), Dayot Upamecano (65′) y Luis Díaz (68′).

El partido de vuelta está programado para el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, encuentro que comenzará sobre las 2 de la tarde (hora colombiana).

Le puede interesar: Imperdibles reacciones y narraciones de la prensa internacional al golazo de Luis Díaz al PSG

Tabla de goleadores de la Champions League

Pos.FutbolistaEquipoGoles
1.Kylian MbappéReal Madrid15
2.Harry KaneBayern Múnich13
3.Anthony GordonNewcastle10
4.Khvicha KvaratskheliaPSG10
5.Julián ÁlvarezAtlético de Madrid9
6.Erling HaalandManchester City8
7.Luis DíazBayern Múnich7
8.Victor OsimhenGalatasaray7

***De los futbolistas que se encuentran en este listado, solamente Lucho, Kane, Kvaratskhelia y Julián Álvarez continúan en competencia.

Entérese de: ¡Qué golazo hizo Luis Díaz! Impresionante anotación al PSG en semifinal de Champions League

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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