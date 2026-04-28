Gol de Luis Díaz al PSG en Champions: imperdibles reacciones y narración de la prensa internacional

El colombiano Luis Fernando Díaz anotó un golazo en el partido de ida de las semifinales de la Champions League en el que su equipo, el Bayern Múnich, enfrentó al París Saint-Germain, compromiso que finalizó 5-4 a favor de los franceses.

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La anotación de ‘El Guajiro’ llegó al minuto 68, luego de un pase largo del delantero inglés Harry Kane que dejó mano a mano al colombiano con Marquinhos, a quien superó en velocidad y amagó dentro del área para posteriormente sacar un derechazo que dejó sin opciones al arquero Matvéi Safónov.

Tras el impresionante golazo de Díaz, que sirvió para el descuento en el marcador para los bávaros, la prensa internacional reaccionó al partidazo del exjugador del Junior de Barranquilla y del Liverpool, incluso, las narraciones fueron emocionantes.

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Estas son las reacciones destacadas del golazo y el partido de Luis Díaz

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Narraciones del gol de Luis Díaz

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