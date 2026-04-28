Gol de Luis Díaz al PSG en Champions: imperdibles reacciones y narración de la prensa internacional
La prensa del mundo valoró, además del golazo, el partidazo de Luis Díaz en la semifinal de la Champions League ante el PSG. “Una obra de arte”.
El colombiano Luis Fernando Díaz anotó un golazo en el partido de ida de las semifinales de la Champions League en el que su equipo, el Bayern Múnich, enfrentó al París Saint-Germain, compromiso que finalizó 5-4 a favor de los franceses.
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La anotación de ‘El Guajiro’ llegó al minuto 68, luego de un pase largo del delantero inglés Harry Kane que dejó mano a mano al colombiano con Marquinhos, a quien superó en velocidad y amagó dentro del área para posteriormente sacar un derechazo que dejó sin opciones al arquero Matvéi Safónov.
Tras el impresionante golazo de Díaz, que sirvió para el descuento en el marcador para los bávaros, la prensa internacional reaccionó al partidazo del exjugador del Junior de Barranquilla y del Liverpool, incluso, las narraciones fueron emocionantes.
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Estas son las reacciones destacadas del golazo y el partido de Luis Díaz
- Caracol Radio: ¡Qué golazo hizo Luis Díaz! Impresionante anotación al PSG en semifinal de Champions League
- AS Colombia: Golazo de Lucho para recortar
- AS España: ¡INCREÍBLE GOLAZO DE LUIS DÍAZ en el PSG 5 - BAYERN MUNICH 4
- Olé (Argentina): Golazo de Luis Díaz y ahora están 5-4 en París en una locura de partido
- Líbero (Pérú): “Memorable! PSG venció 5-4 a Bayern Múnich por la semifinal ida de la Champions
- Anfield Sector:
- Champions League:
- PSG:
- MisterChip
- Fabrizio Romano
Narraciones del gol de Luis Díaz
El Chiringuito (España):
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...