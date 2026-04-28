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28 abr 2026 Actualizado 21:29

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Gol de Luis Díaz al PSG en Champions: imperdibles reacciones y narración de la prensa internacional

La prensa del mundo valoró, además del golazo, el partidazo de Luis Díaz en la semifinal de la Champions League ante el PSG. “Una obra de arte”.

Luis Díaz. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images) / S. Mellar

Luis Díaz. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

Felipe Larafelipelara94andreslara1494

El colombiano Luis Fernando Díaz anotó un golazo en el partido de ida de las semifinales de la Champions League en el que su equipo, el Bayern Múnich, enfrentó al París Saint-Germain, compromiso que finalizó 5-4 a favor de los franceses.

Vea aquí: Richard Ríos, en modo Bayern: “Toda Colombia está haciendo fuerza para que Lucho gane la Champions”

La anotación de ‘El Guajiro’ llegó al minuto 68, luego de un pase largo del delantero inglés Harry Kane que dejó mano a mano al colombiano con Marquinhos, a quien superó en velocidad y amagó dentro del área para posteriormente sacar un derechazo que dejó sin opciones al arquero Matvéi Safónov.

Tras el impresionante golazo de Díaz, que sirvió para el descuento en el marcador para los bávaros, la prensa internacional reaccionó al partidazo del exjugador del Junior de Barranquilla y del Liverpool, incluso, las narraciones fueron emocionantes.

Más de deportes: Rafael Santos Borré abandonaría Internacional de Porto Alegre para regresar a River Plate

Estas son las reacciones destacadas del golazo y el partido de Luis Díaz

  • Champions League:
  • PSG:
  • MisterChip
  • Fabrizio Romano

Narraciones del gol de Luis Díaz

El Chiringuito (España):

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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