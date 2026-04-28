¡Qué golazo hizo Luis Díaz! Impresionante anotación al PSG en semifinal de Champions League

Un partidazo disputaron PSG y Bayern Múnich en París por la semifinal ida de la Champions League. El colombiano Luis Díaz fue gran protagonista, pues estuvo envuelto en dos goles y marcó una anotación de alto calibre para poner la serie 5-4 de manera parcial.

Luis Díaz y una alta participación en goles

El guajiro estuvo involucrado en el primer gol de la noche. Condujo desde atrás, luego buscó el espacio y William Pacho le cometió el penal que luego cambió por anotación Harry Kane. La accion generó polémica, pues si bien fue convalidad a instancias del VAR, no pareció muy claro el contacto.

Cuando el partido iba 5-2, fue a Lucho el que le hicieron la falta fuera del área tras una larga conducción de balón. Kimmich cobró el tiro libre y Dayot Upamecano la peinó para poner el 5-3.

Luis Díaz y un golazo para darle vida al Bayern

El 5-4, que luego sería definitivo, fue al obra del jugador de la Selección Colombia. Harry Kane envió un balón a la espalda, Lucho le ganó la posición a Marquinhos, controló de gran manera, luego engañó al brasileño y la colocó en el segundo palo, lejos de Sofanov.

La acción se revisó por un posible fuera de lugar del colombiano, pero por muy poco se convalidó la jugada ante la posición lícita del guajiro. Terminó siendo un golazo para llegar a las 7 anotaciones en lo que va de la temporada en Champions League y 17 a nivel general en la competición a nivel histórico.

Por todas las competiciones en la campaña, Lucho ya cuenta con 26 goles y 17 asistencias, para un total de 43 contribuciones de gol.

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